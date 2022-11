Prefeitura de Peritiba – SC divulga Concurso público para todos os níveis

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Peritiba divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 08 vagas em cargos de níveis fundamental incompleto, médio, magistério e superior em andamento ou completo.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Educação Básica (1 vaga); Monitor Social (1 vaga); Fonoaudióloga (1 vaga); Fiscal de Tributos (1 vaga); Operário Braçal (1 vaga); Jardineiro (1 vaga); Operador de Máquinas (1 vaga); e Pedreiro/Construtor (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.593,42 a R$ 3.985,88, por carga horária, por carga horária 12 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 5 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Amauc. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; raciocínio lógico; informática; conhecimentos gerais; conhecimentos específicos; mais prova prática para alguns cargos. As avaliações serão realizadas no dia 18 de dezembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Operador de Máquinas: operar tratores agrícolas, moto niveladoras, retroescavadeira, rolo compactador, trator de esteiras, escavadeira hidráulica e carregadeira; executar atividades de manutenção e conservação da máquina, patrolamento, terraplanagem de estradas e rodagem, trabalhos agrícolas em geral e demais trabalhos respectivos a cada máquina; entre outras atividades.

Pedreiro/Construtor: preparar argamassa, dosando as quantidades ou forma adequada segurando as características da obra; construir alicerces, empregando pedras ou cimento, para fornecer a base de paredes, muros e construções similares; assentar tijolos, ladrilhos, azulejos, pedras e outros materiais, unindo-os com argamassa, de acordo com orientação recebida, para levantar paredes, pilares e outras da construção; revestir pisos, paredes e tetos; aplicar camadas de gesso sobre as paredes inferiores e tetos de edificações; entre outras atividades.

Operário Braçal: auxiliar nos trabalhos de reparos de ruas; auxiliar na limpeza e conservação dos equipamentos; auxiliar na conservação e manutenção das estradas; executar outras atividades afins; auxiliar nos trabalhos de reparos de ruas, praças e jardins; auxiliar na limpeza e conservação de praças e jardins; conservar plantas, bosques e viveiros; zelar pela conservação e manutenção do patrimônio público; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 02/2022

