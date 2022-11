Prefeitura de Piracuruca – PI abre Concurso público: Até R$10,1 mil

No estado do Piauí, a Prefeitura Municipal de Piracuruca abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 13 vagas em cargos de ensino superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Psicólogo (2 vagas); Terapeuta Ocupacional (2 vagas); Assistente Social (1 vaga); Fonoaudiólogo (2 vagas); Médico (2 vagas); Profissional de Educação Física (1 vaga); e Professor de Ensino Infantil e do Ensino Fundamental (3 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.626,22 a R$ 10.182,40 ao mês, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 28 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Legatus. O valor da inscrição está fixo em R$ 200,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos básicos e específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 8 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE SOCIAL: Planejar, organizar, administrar a execução de benefícios e serviços sociais; participar do planejamento e gestão das políticas sociais; coordenar e realizar levantamento de dados para identificar e conhecer os indicadores sociais, promovendo o diagnóstico social do município; realizar entrevistas e avaliação social do público para fins de concessão de auxílios e benefícios, e de emissão de laudos técnicos que identifiquem a elegibilidade frente às necessidades sociais; entre outras atividades.

FONOAUDIÓLOGO: Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação daqueles que utilizam protocolos e procedimentos específico de fonoaudiologia; tratar de pacientes efetuando avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; entre outras atividades.

MÉDICO: Realizar ações profissionais no campo da atenção à saúde para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças; promover a reabilitação dos enfermos e portadores de deficiências; realizar perícia médica e exames médico?legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022

