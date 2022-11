Prefeitura de Presidente Nereu – SC abre Concurso público: Até R$19,8 mil

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Presidente Nereu abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 14 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Alfabetizado: merendeira; operário braçal (1 vaga);

merendeira; operário braçal (1 vaga); Nível fundamental: atendente de consultório (1 vaga); motorista categoria C; operador de equipamento;

atendente de consultório (1 vaga); motorista categoria C; operador de equipamento; Nível médio: auxiliar pedagógico (2 vagas); agente administrativo (1 vaga);

auxiliar pedagógico (2 vagas); agente administrativo (1 vaga); Nível superior: professor de arte (1 vaga); psicólogo (1 vaga); psicólogo – gestão (1 vaga); fisioterapeuta (1 vaga); médico (1 vaga); médico veterinário; nutricionista (1 vaga); engenheiro florestal (1 vaga); engenheiro civil (1 vaga); e farmacêutico (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.019,09 a R$ 19.800,83, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de dezembro de 2022, no endereço eletrônico oficial do Centro de Estudos Uniase. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 25 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos inerentes à legislação e conhecimentos específicos.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Motorista: Dirigir automóvel de passeio, veículos utilitários, ambulâncias, caminhonetes, caminhões e ônibus pertencentes ao Município em trajeto determinado de acordo com as regras de trânsito e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de particulares, servidores, autoridades, alunos e carga, obedecendo a regulamentos específicos; entre outras atividades.

Operador de Equipamento: Operar máquinas e equipamentos leves, médios e pesados de preparação do solo, terraplanagem, movimentação de terra e rochas; Conduzir a máquina, acionando o motor, para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho; Regulara a altura e inclinação da pá em relação ao solo, acionando alavanca de comando para possibilitar sua movimentação; entre outras atividades.

Atendente de Consultório: Execução de serviços complementares e auxiliares na área da saúde; Prestar serviços simples e completos de enfermagem a pacientes em postos de saúde, ambulatórios e unidades sanitárias, auxiliando-os em sua higiene pessoal, em sua movimentação e de ambulação; Recolher urina, fezes e escarro em recipientes adequados, seguindo rotina estabelecida para realização de exames; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022