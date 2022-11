Prefeitura de Sales Oliveira – SP divulga Concurso público: Até R$6,7 mil

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Sales Oliveira divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 02 vagas no cargo de procurador jurídico (1) e contador (1).

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter ensino superior na sua respectiva área de atuação, mais registro profissional. Os salários oferecidos variam entre R$ 3.720,40 a R$ 6.714,00, por carga horária de 20 ou 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 7 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Vunesp. O valor da inscrição está fixo em R$98,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, noções de informática e/ou conhecimentos específicos; mais prova prática, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 22 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

CONTADOR: planejar o sistema de registro e operações contábeis, atendendo às necessidades administrativas e legais, para possibilitar controle contábil e orçamentário; escriturar a contabilidade da Prefeitura Municipal de Sales Oliveira; elaborar e assinar balanços e demonstrativos de contas, observando sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para atender as exigências legais e formais de controle; controlar a movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso de receitas, o cumprimento das obrigações de pagamentos a terceiros, os saldos em caixa e as contas bancárias, para possibilitar a administração dos recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Sales Oliveira; entre outras atividades.

PROCURADOR JURÍDICO: prestar, quando solicitado, assessoramento jurídico à Mesa Diretora, às Comissões, aos Vereadores, emitindo pareceres sobre assuntos em tramitação no Plenário, através de pesquisas de legislação, jurisprudências, doutrinas e instruções regulamentares; exercer a representação judicial e extrajudicial do Poder Legislativo de Sales Oliveira, por procuração da Presidência da Câmara Municipal, junto aos poderes do Estado, através da instrução de processos, administrativos e judiciais, participando de audiências, apresentando defesas e recursos, orientando na escolha de alternativas para as questões jurídico contenciosas; entre outras atividades.

EDITAL nº 02/2022

