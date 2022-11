Prefeitura de Salvador altera expediente nos dias de jogos do Brasil

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Salvador divulgou, nesta quinta-feira (10), alterações no expediente dos órgãos nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022. De acordo com a gestão municipal, os funcionários atuaram até o meio-dia nos dias de jogos do Brasil independente do horário da partida.

“Nos dias de jogos da Seleção, seja os que começam 13h ou 16h, a prefeitura irá funcionar até meio-dia”, afirmou Bruno Reis, gestor municipal.

Na primeira fase do Mundial, a Seleção jogará nos dias 24 de novembro (quinta-feira), 28 de novembro (segunda-feira) e 02 de dezembro (sexta-feira) contra Sérvia, Suíça e Camarões, respectivamente.

