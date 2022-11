Prefeitura de Salvador irá obedecer decreto sobre máscaras

A prefeitura de Salvador vai obedecer o decreto do governo do Estado, publicado no diário oficial nesta terça-feira (29), sobre a obrigatoriedade do uso de máscara em diversos locais.

“Entendemos que todas as medidas adotadas para conter o avanço do vírus são importantes, e a prefeitura de Salvador vai atender a todas a medidas do decreto”, afirmou o secretário de saúde da capital, Décio Martins, em entrevista à TV Bahia, nesta terça-feira (29). Atualmente, Salvador tem 1.355 casos ativos da covid-19.

A prefeitura da capital baiana abriu nesta terça um novo ponto de testagem para Covid-19. Agora, a população pode fazer testes gratuitos Barris, Pau Miúdo e Brotas.

Confira detalhes do decreto estadual:

Permanecem autorizados, os eventos e atividades com a presença de público

Os eventos estão autorizados, entretanto é necessário o controle de acesso com uso de máscaras por todos. Os eventos autorizados são: cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais em logradouros públicos ou privados, eventos exclusivamente científicos e profissionais, circos, parques de exposições, solenidades de formatura, feiras, passeatas, parques de diversões, espaços culturais, teatros, cinemas, museus, espaços congêneres e afins, templos para atos religiosos litúrgicos e os eventos desportivos coletivos profissionais.

O uso de máscaras fica obrigatório em:

I – em hospitais e demais unidades de saúde, tais como: clínicas e Unidades de Pronto-Atendimentos – UPAs e farmácias;

II – em transportes públicos, tais como: trens, metrô, ônibus, lanchas e ferry boat, e seus respectivos locais de acesso como estações de embarque;

III – em salões de beleza e centros de estética;

IV – em bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos similares;

V – em templos para atos religiosos litúrgicos;

VI – em escolas e universidades;

VII – em ambientes fechados, a exemplo de teatros, cinemas, museus, parques de exposições e espaços congêneres;

VIII – para indivíduos que estejam apresentando sintomas gripais, tais como: tosse, espirro, dor de garganta ou outros sintomas respiratórios, ou que tenham tido contato com pessoas sintomáticas ou com confirmação da doença;

IX – para indivíduos com confirmação de COVID-19, mesmo que assintomáticos;

X – para indivíduos imunossuprimidos, ainda que em dia em relação ao esquema vacinal contra COVID-19.

XI – Os indivíduos que tiveram contato com pessoas com confirmação de COVID-19, mesmo que assintomáticas, permanecerão obrigadas ao uso de máscara por 14 (quatorze) dias.

Comprovação de vacinação

A vacinação deve ser comprovada, com apresentação do Cartão de imunização ou com Certificado COVID, emitido através do aplicativo “CONECT SUS”, do Ministério da Saúde. As pessoas precisam comprovar:

02 (duas) doses da vacina ou dose única, para o público geral;

01 (uma) dose da vacina para crianças e adolescentes alcançados pela Campanha de Imunização contra a COVID-19, observado o prazo de agendamento para segunda dose;

doses de reforço subsequentes da vacina para o público alcançado por esta etapa da Campanha de Imunização contra a COVID-19.

Visita em hospitais

A visitação sociais em hospitais e demais unidades de saúde está SUSPENSA. Ao acompanhante de pacientes em unidade de saúde ficará autorizado o acesso condicionado à utilização de máscara de proteção e a comprovação da vacinação.

Serviços

Os atendimentos presenciais no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) serão autoorizados apenas com uso de máscaras e a comprovação da vacinação. A situção é a mesma no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

O acesso a quaisquer prédios públicos, nos quais se situem órgãos, entidades e unidades administrativas, seguem a mesma regra. E nos transportes, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) fiscalizará as normas aplicadas em qualquer setor.

