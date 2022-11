Prefeitura de Santa Isabel do Ivaí – PR divulga Concursos públicos: Até R$12,4 mil

A Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí/PR divulgou abertura de novos editais de concursos públicos cujo objetivo é o preenchimento de 03 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 001/2022: Auxiliar de Enfermagem; Documentador Escolar; Educador Infantil; Odontólogo; Pedagogo; Professor; Psicólogo; Secretário de Escola; Assistente Social; Enfermeiro; Fisioterapeuta; Médico; Nutricionista; Operador de Máquina Pesada; Mecânico; Assistente Administrativo; Lavador de Veículos e Máquinas (1); e Motorista (2).

EDITAL nº 002/2022: Auxiliar de Consultório Dentário; Médico; Agente de Combate às Endemias; e Agente Comunitário de Saúde.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$1.215,44 a R$12.449,28, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 17 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Fundação Fafipa. O valor da inscrição oscila entre R$30,00 a R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; raciocínio lógico; conhecimentos gerais; informática; conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados nos editais. As avaliações serão aplicadas no dia 11 de dezembro de 2022.

Os concursos terão válidade de 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Visitar domicílios periodicamente, assistir pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e supervisão de profissionais da saúde, orientar a comunidade para promoção da saúde, rastrear focos de doenças específicas, promover educação sanitária e ambiental, participar de atividades comunitárias, promover comunicação entre unidade de saúde, autoridade e comunidade, executar, sob supervisão, tarefas auxiliares de enfermagem, atendendo as necessidades de pacientes e doentes, entre outras atividades.

FISIOTERAPEUTA: Aplicar métodos e técnicas fisioterápicos em pacientes para obter o máximo da recuperação funcional dos órgãos e de tecidos lesados. Descrição detalhada: avaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; entre outras atividades.

NUTRICIONISTA: Pesquisar, planejar, elaborar e coordenar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos. Descrição detalhada: planejar e elaborar cardápios em geral, baseando-se nos valores protéico-calóricos, no estudo dos meios e técnicas de introdução de produtos mais nutritivos, respeitando os hábitos alimentares praticados e aceitação dos alimentos; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

?

EDITAL nº 02/2022

?