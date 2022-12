Prefeitura de Santo Antônio da Alegria – SP abre concurso público

Editais oferta vagas de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 11 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível fundamental incompleto: operador de maquinas (1); e pedreiro (1);

operador de maquinas (1); e pedreiro (1); Nível fundamental completo: cozinheira; cuidador de idosos; guarda noturno (1); auxiliar de cozinha; auxiliar de serviços gerais (1);

cozinheira; cuidador de idosos; guarda noturno (1); auxiliar de cozinha; auxiliar de serviços gerais (1); Nível médio/técnico: auxiliar de enfermagem (1); auxiliar de escola (1); auxiliar de laboratório; escriturário; salva vidas (1); auxiliar de cirurgião dentista (1); agente técnico de finanças e contabilidade; e atendente (1);

auxiliar de enfermagem (1); auxiliar de escola (1); auxiliar de laboratório; escriturário; salva vidas (1); auxiliar de cirurgião dentista (1); agente técnico de finanças e contabilidade; e atendente (1); Nível superior: professor de educação básica II – ciências; professor de educação básica II – história; professor de educação básica II – matemática; professor de libras; psicólogo (1); assistente social (1); biologista; controlador interno; farmacêutico; e fonoaudiólogo (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 2.360,00, ou de R$ 19,22 para o cargo de professor, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 15 de dezembro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Indep. O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00 a R$ 85,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, conhecimentos específicos e/ou conhecimentos em informática; prova prática para alguns cargos; mais teste de direção veicular. As avaliações serão realizadas no dia 15 de janeiro de 2023.

EDITAL nº 02/2022