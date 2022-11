Prefeitura de Santo Inácio – PR abre Concurso público para Professores

A Prefeitura Municipal de Santo Inácio/PR faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 17 vagas para professor na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Professor Educação Física (2 vagas) e Professor (15 vagas). Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter ensino superior na respectiva área, dentre outros requisitos que constam no edital.

O salários oferecidos variam entre R$ 1.589,69 a R$ 3.179,38, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Ippec . O valor da inscrição está fixo em R$ 90,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas delíngua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos, além de redação e prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 22 de janeiro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: preservar os princípios, os ideais e fins da educação, através de seu desempenho profissional; • respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado; • participar de atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções; • participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar; participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares; entre outras atividades.

PROFESSOR: 1. Exerce a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; 2. Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; 3. Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem, e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2022