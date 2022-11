Prefeitura de São Ludgero – SC promove Concurso público: Até R$4,1 mil

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de São Ludgero promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 21 vagas em cargos de nível médio e superior completo na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Professor – Ensino Fundamental (2 vagas); Professor – Arte (1 vaga); Professor – Educação Física (2 vagas); Professor – Inglês e Psicólogo (1 vaga); Professor – Educação Infantil (4 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais I (2 vagas); Nutricionista; Pedagogo; Assistente de Educação (1 vaga); Assistente Social; e Auxiliar de Escola (10 vagas).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.597,08 a R$ 4.189,99 ao mês, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 30 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Concursos S1. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados. As avaliações serão aplicadas no dia 18 de dezembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO: Coordenar e executar as tarefas da secretaria escolar; Organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo escolar e o registro de assentamentos dos alunos, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e regularidade da vida escolar do aluno e a autenticidade dos documentos escolares; Redigir e expedir toda a correspondência oficial da Unidade Escolar; entre outras atividades.

ASSISTENTE SOCIAL: Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), entre outras atividades.

AUXILIAR DE ESCOLA: O(A) Auxiliar de Escola ou Auxiliar de Atividades Educativas é responsável por auxiliar e acompanhar os Professores e/ou demais Profissionais da Educação nas atividades voltadas para o desenvolvimento integral dos(as) educandos(as); entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 02/2022

