Prefeitura de Vera Cruz – RS abre Concurso público para nível médio e superior

A Prefeitura Municipal de Vera Cruz/RS abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Médico (Clínico Geral); Médico 40 horas (3); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (2); Técnico em Segurança do Trabalho; Agente de Combate às Endemias (2); Agente Educacional (1); Analista de Tecnologia da Informação (1); Técnico de Enfermagem (2); Auditor-Fiscal (1); Monitor Social (2); e Atendente de Consultório Dentário (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.362,00 a R$ 6.416,00 ao mês, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 12h do dia 28 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Objetiva Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 100,00 a R$ 160,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação, informática, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas em data prevista de 17 e/ou 18 de dezembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; entre outras atividades.

AGENTE EDUCACIONAL: Planejar e coordenar as atividades administrativas e de secretaria dos estabelecimentos de ensino; zelar no controle e na conservação de equipamentos e materiais da biblioteca e Secretaria, colaborando no controle e na conservação de documentos e equipamentos; manter em dia a escrituração, preencher boletins estatísticos, lavrar e assinar atas, receber, redigir e expedir correspondências em geral dos estabelecimentos de ensino; alimentar e realizar a manutenção de bancos de dados digitais; entre outras atividades.

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Elaborar o descritivo dos equipamentos de TI a serem adquiridos pelo município contemplando hardware e software; julgar as impugnações dos editais de equipamentos de informática e responder questionamentos quanto aos mesmos; efetuar a análise das propostas dos licitantes classificados conforme estabelecido nos editais; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 372/2022

