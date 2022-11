Prefeitura de Votorantim – SP abre Processo seletivo para nível médio e superior

Localizado a 105 km da capital São Paulo/SP, a Prefeitura Municipal de Votoranti abre novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 21 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Enfermeiro (ESF) (6 vagas) e Auxiliar de Enfermagem (ESF) (15 vagas). Os salários oferecidos variam entre R$ 3.052,29 a R$ 6.465,17 ao mês, mais R$ 245,40 de adicional de insalubridade.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Integri Brasil. O valor da inscrição oscila entre R$ 11,00 a R$ 13,70.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos básicos e ou específicos da função; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 11 de dezembro de 2022.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR DE ENFERMAGEM (ESF) I. Compreende as tarefas que se destinam a executar ações simples de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, procedendo a verificação de sinais vitais, pressão arterial, temperatura etc., de pacientes: II. Conferir material e equipamento a serem utilizados, termômetro, estetoscópio de medir pressão etc. III. Recepcionar o paciente, localizar sua ficha, realizar uma pequena entrevista sobre seu estado geral e verificar seus sinais, temperatura pressão arterial e anotar os dados na ficha. IV. Encaminhar os casos urgentes diretamente para o médico: convulsões, hemorragias, temperatura altas dor intensa, traumatismo etc; entre outras atividades.

ENFERMEIRO (ESF) I. Compreende as tarefas que se destinam a executar ou supervisionar os serviços de enfermagens nos P.A.S. o nos Centros de Saúde, zelando pela execução dos projetos, metas e rotinas de trabalhos, para garantir a prestação de serviços de enfermagem, dentro dos padrões de qualidade e quantidade estabelecidos. Contribuir também para a integração da equipe de trabalho, apresentando soluções e orientação técnicas para a execução dos serviços: II. Executar a supervisão e coordenação da equipe, avaliando os serviços prestados. III. Promover a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas que surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliar os trabalhos e as diretrizes; entre outras atividades.

EDITAL nº 03/2022

