Prefeitura divulga programação do Festival da Virada e detalha Carnaval

Fotos: Betto Jr./Secom

A programação do Festival da Virada e detalhes do Carnaval 2023 foram divulgados na noite de sexta-feira (18), durante um evento voltado para o mercado nacional no Tokio Marine Hall, em São Paulo.

Com a presença do prefeito Bruno Reis, o gestor confirmou um queima de fogos em todos os cinco dias do Festival da Virada, que ocorre entre os dias 28 de dezembro e 1° de janeiro. Ao todo, o evento contará com mais de 100 de música. Esse ano, o local ainda contará com espaços de lazer: Skate Mania, roda gigante, Game, e uma “Divertilândia”, com tirolesa, rapel e carrossel.

Além disso, a Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, onde acontece o evento, também contará com a Vila Gastronômica e a Feira Criativa. São esperados, segundo a prefeitura, 2 milhões de pessoas nos dias de festa.

Atrações do Festival da Virada

Com Ivete Sangalo no primeiro dia, a festa será comandada por grandes nomes da música baiana e também referências nacionais em diferentes etilos musicais. Veja a programação do palco principal:

28 de dezembro

Bloco Afro Ilê Aiyê

Bell Marques

Nattan

É O Tchan

Ivete Sangalo

Tarcísio do Arcodeon

29 de dezembro

Alok

Gusttavo Lima

Rafa e Pippo

Xand Avião

Parangolé

Simone Mendes

30 de dezembro

Durval Lélys

Jorge & Mateus

Psirico

Mari Fernandez

Vítor Fernandes

Thiago Brava

31 de dezembro

Cláudia Leitte

Lincoln

Léo Santana

Wesley Safadão

João Gomes

Zé Vaqueiro

Thiago Aquino

1° de janeiro

Daniela Mercury

Saulo

Olodum

Timbalada

Danniel Vieira

La Fúria

A nvoidade deste ano é a presença de um segundo palco, denominado “Brisa”, que vai promete atrair soteropolitanos e turistas com a nova música baiana. Já estão confirmados Afrocidade, Melly, Nêssa, Gibi e Sistema Pagotrap. Ao todo serão 40 shows neste palco durante os cinco dias de festa.

Carnaval e festas populares

O prefeito também confirmou a realização das festas populares com público presencial, como a Lavagem do Bonfim e a Iemanjá.

Já o Carnaval vai ter dois eventos pré-festa, que vão acontecer nos dias 11 e 12 de fevereiro. São os já tradicionais Fuzuê e Furdunço, que acontece à tarde, no sábado e domingo e antecedem a abertura da festa momesca no circuito Ondina-Barra.

Na terça-feira que antecede o Carnaval o Pipoco com Léo Santana também está confirmado na Barra. Já a festa oficial ocorre dos dias 15 a 21 de fevereiro e promete ser o mais grandioso da capital. Ivete Sangalo vai abrir a festa.

