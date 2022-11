Prefeitura do sudoeste da Bahia decreta situação de emergência

Foto: Divulgação / Prefeitura de Itambé

A Prefeitura de Itambé, cidade localizadano sudoese da Bahia, decretou situação de emergência por causa das chuvas. Desde o último final de semana que a região sendo castigada por fortes temporais.

O decreto de situação de emergência foi publicado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) da segunda-feira (28). Até o momento, cinco famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Elas foram encaminhadas, segundo o g1 bahia, para aluguéis sociais ou abrigos provisórios.

Além disso, diversas ruas da cidade ficaram alagadas. Uma das moradoras da região, que teve a casa interditada, contou como percebeu que o imóvel estava em risco. “A casa tremeu e, de repente, comecei a sentir uns estralos na casa”, relatou Zilmar de Oliveira.

Segundo informações da Prefeitura de Itambé, as autoridades administrativas e os agentes de Defesa Civil, estão autorizados, em caso de risco iminente, a entrar nas casas para prestar socorro ou para determinar a evacuação.

Outras cidades em risco

Outras cidades da região também estão em estado de alerta. Itapicuru entrou na lista, por exemplo, de municípios em situação de emergência nesta terça (29). O decreto foi publicado no DOE e tem validade de 180 dias.

Em Alagoinhas, a cerca de 120 quilômetros de Salvador, nível da água subiu e deixou residências e comércios alagados. A água da chuva entrou até pelo teto de uma unidade de saúde.

Na Rua do Terminal Rodoviário da cidade ficou intransitável. A Prefeitura da cidade divulgou uma nota detalhando que por conta das fortes chuvas que atingiram toda cidade foi montada uma força-tarefa para minimizar os prejuízos causados.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Sul e extremo sul

No extremo sul da Bahia, uma rodovia estadual de rompeu no domingo (27). Não há informações sobre pessoas feridas. A erosão aconteceu na BA-284, trecho que liga as cidades de Itamaraju e Jucuruçu. Na segunda (28), um desvio estava sendo construído com o auxílio de máquinas, para que os motoristas conseguissem transitar entre as duas cidades.

Em outro ponto da BA-284, entre o distrito de Nova Alegria, em Itamaraju, e a entrada de Jucuruçu, um deslizamento de terra foi registrado.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em Ibicaraí, 150 pessoas estão em abrigos montados pela prefeitura. A maioria dos moradores tiveram as casas alagadas depois que o nível do Rio Salgado subiu no sábado (26). Já em Prado, 3.700 estão desabrigadas ou desalojadas.

Por causa das fortes chuvas, uma casa desabou e outras duas ficaram completamente destruídas. Na região Sul, em Itabuna, a ponte Miguel Calmon ficou coberta pela água durante o final de semana.

Na segunda, ela precisou ser interditada e os funcionários da prefeitura foram ao local para remover as baronesas que estavam retidas na estrutura. As plantas foram parar no local após o nível do rio subir seis metros.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.