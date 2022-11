Prefeitura inicia cadastramento de crianças para vacinação

Foto: Bruno Concha / Secom

A Prefeitura de Salvador inicia na segunda-feira (28) o cadastro de crianças com comorbidades, com idade entre 6 meses e 2 anos de idade, para terem acesso à vacina contra Covid-19, conforme a recomendação do Ministério da Saúde (SMS).

A medida foi tomada após uma reunião de alinhamento realizada nesta semana entre o titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Décio Martins, e o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), Otávio Marambaia.

O cadastramento deve ser feito apenas por um(a) médico(a), através do site, que utilizará o mesmo login e senha da área restrita do site do Cremeb. A lista subsidiará a SMS no planejamento da imunização desse grupo, que será iniciada logo após a etapa do cadastramento, em data ainda a ser divulgada.

Como credenciar:

1 – O responsável pelo portador da comorbidade com a idade entre 6 meses e 2 anos deverá procurar o médico que acompanha o bebê – tanto da rede pública quanto da rede privada;

2 – O médico fará a avaliação do paciente e verificará se o mesmo está dentro das comorbidades e deficiências elencadas pelo Plano Nacional de Imunização;

3 – Caso esteja elegível, o médico incluirá o nome do paciente na lista de habilitados para campanha de vacinação contra Covid-19 através do portal www.comorbidades.saude.salvador.ba.gov.br;

4 – Quando for iniciada a vacinação do grupo, antes de se dirigir ao ponto de imunização, é necessário conferir previamente se o nome da criança está cadastrada no site da SMS.

