Prefeitura nega cancelamento do Festival Virada Salvador

A Prefeitura de Salvador usou as redes sociais nesta terça-feira (29) para se pronunciar sobre uma notícia do cancelamento do Festival Virada que viralizou. A publicação, que é de 2021, foi divulgada como uma decisão nova, que teria sido tomada por causa do aumento de casos de Covid-19 no estado.

No Instagram, a administração municipal publicou um print da reportagem, que é do portal g1, e explicou o contexto da publicação. Neste ano, o festival segue mantido. Até então, somente o uso de máscaras em locais fechados e outras medidas estão sendo adotadas na Bahia.

O evento será realizado entre os dias 28 de dezembro e 1° de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio. Os ingressos para o camarote do evento já estão à venda. Eles podem ser comprados on-line. A pista tem entrada gratuita.

Confira abaixo as atrações que estarão no Festival da Virada:

28 de dezembro

Bloco afro Ilê Aiyê

Bell Marques

Nattan

É o Tchan

Ivete Sangalo

Tarcísio do Acordeon

29 de dezembro

DJ Alok

Gusttavo Lima

Rafa e Pippo

Xand Avião

Parangolé

Simone Mendes

30 de dezembro

Durval Lélys

Jorge & Mateus

Psirico

Mari Fernandez

Vítor Fernandes

Thiago Brava

31 de dezembro

Cláudia Leitte (faz a contagem regressiva)

Lincoln

Léo Santana

Wesley Safadão

João Gomes

Zé Vaqueiro

Thiago Aquino

1º de janeiro

Daniela Mercury

Saulo

Olodum

Timbalada

Danniel Vieira

La Fúria

