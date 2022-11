Prefeitura realiza Dia D da saúde do homem no sábado (5)

Foto: Jefferson Peixoto / Secom

O início das mobilizações em Salvador do Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde integral do homem, será marcado pela realização do Dia D, no sábado (5). A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai abrir mais de 60 postos espalhados pela capital baiana, das 8h às 16h, para atendimento exclusivo da população masculina. A iniciativa prosseguirá aos demais sábados deste mês, com programação a ser divulgada pela pasta.

Entre os serviços disponíveis estarão consultas com médicos clínicos, odontólogos e triagem com enfermeiros, com marcação prévia em postos de saúde, além de aferição de pressão arterial e glicemia; testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s); vacinação; consulta de pré-natal do parceiro; encaminhamentos para clínica de disfunção sexual masculina e vasectomia; encaminhamento para urologistas, cardiologistas e exames especializados, como USG de próstata.

Entre os serviços disponíveis estarão consultas com médicos clínicos, odontólogos e triagem com enfermeiros, com marcação prévia em postos de saúde, além de aferição de pressão arterial e glicemia; testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s); vacinação; consulta de pré-natal do parceiro; encaminhamentos para clínica de disfunção sexual masculina e vasectomia; encaminhamento para urologistas, cardiologistas e exames especializados, como USG de próstata.

Hospital Municipal

om foco nos exames de imagem, o Hospital Municipal amplia as vagas de ultrassonografias da próstata (via abdominal e transretal). Para ter acesso ao serviço, é necessário que o interessado realize a marcação prévia exclusivamente nos postos de saúde do Distrito Sanitário Cajazeiras, cuja lista pode ser consultada no site.

Multicentros

Ao longo do mês, serão ampliadas 300 vagas, entre consultas especializadas e exames, para acolher o público masculino. A marcação será via posto de saúde para urologista e cardiologista, além de ultrassonografias de próstata, abdômen total, aparelho urinário e de testículo.

Postos de saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) vão intensificar a oferta de consulta médica e odontológica, realização de testes rápidos (HIV, sífilis e hepatites) e imunização. Além disso, haverá orientações sobre pré-natal do parceiro, planejamento reprodutivo, prevenção ao câncer de próstata, combate ao tabagismo e tuberculose e encaminhamentos para clínica de disfunção sexual e vasectomia.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.