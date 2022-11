Prefeituras de Penedo e Santos assinam termo de cooperação mútua para o setor audiovisual

Objetivo é fortalecer o audiovisual entre as cidades por meio da parceria que também prevê troca de experiências, de forma a apoiar a inscrição de Penedo na rede UNESCO Cidades Criativas, no segmento do cinema

Secom PMP com Assessoria Setur Penedo

A realização da 12ª edição do Circuito Penedo de Cinema significa mais do que o retorno do festival para o antigo Cine São Francisco. Na solenidade de abertura, as prefeituras de Penedo e Santos-SP assinaram um termo de cooperação mútua para fortalecer a produção audiovisual nos dois municípios.

A cooperação também visa apoiar Penedo como candidata a integrar a rede Cidades Criativas, no segmento cinema. O projeto da UNESCO contempla 49 cidades, sendo 12 brasileiras e tem, até este ano, apenas Santos como representante nacional na Sétima Arte.

A formalização da parceria aconteceu no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, onde o prefeito Ronaldo Lopes e a Diretora do Departamento de Cinema de Santos, Raquel Pellegrini, assinaram o documento.

Também prestigiaram a solenidade Jair Galvão, Secretário de Turismo; Aliny Costa, Secretária de Cultura, Lazer e Juventude; Sérgio Onofre, coordenador geral do Circuito Penedo de Cinema; Josealdo Tonholo, reitor da Universidade Federal de Alagoas; Maciel Oliveira, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF); Teresa Machado, superintendente da Secult Alagoas e o deputado federal Paulão.

Para o prefeito Ronaldo Lopes, a assinatura do termo é um passo muito ambicioso para o desenvolvimento e fortalecimento do segmento audiovisual na cidade de Penedo.

“Nós nos sentimos aptos e preparados para dar um salto mais alto e fomos buscar essa parceria com a cidade de Santos porque entendemos que Penedo pode ser, sim, uma cidade criativa no segmento do cinema. Esse passo, apesar de muito grande, pode ser possível e não tenho dúvidas que nós vamos buscar esse selo da UNESCO para mais uma cidade criativa em nosso país. Estamos muito satisfeitos com essa parceria”, explicou Ronaldo Lopes, acrescentado o projeto de implantação, pela Ufal, de uma escola de audiovisual na cidade.

“Nossa cidade tem a honra de trabalhar em parceria com Penedo, principalmente onde a cultura e o cinema brasileiro começam a respirar melhor. Santos é uma cidade criativa no segmento cinema desde 2015, sendo a única cidade das Américas na categoria, e a gente precisa de uma outra representação. Estamos muito felizes de poder fazer essa troca, a transferência de informações e de saberes é muito importante, assim como também, a população entender a força que a produção cinematográfica e a produção audiovisual têm, e o que movimentam economicamente. Salve o cinema nacional, sempre!”, destacou Raque Pellegrini.

“Devido o legado de sua própria história, a cidade de Penedo respira naturalmente diversos segmentos da economia criativa. Penedo tem um imenso potencial para desenvolver o segmento de eventos, da cultura, da música, do design, das artes, do artesanato, do audiovisual e de tantos outros. E o audiovisual potencializa, de forma direta, o turismo, através da movimentação da cadeia produtiva. Todo turista quer conhecer e ver de perto cenários que foram exibidos em filmes, seriados ou novelas. E essa é uma das importâncias de a gente fortalecer esse segmento”, finaliza o gestor de SETUR.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo

Edição Secom PMP