Prêmio Odete Pacheco de Comunicação homenageia secretário Kim Emmanuel e radialista Martha Mártyres

Evento em Maceió reuniu comunicadores alagoanos no auditório da Federação das Indústrias

Secom PMP

Aconteceu nesta terça-feira, 08, a 19ª edição do Prêmio Odete Pacheco de Comunicação e desta vez os organizadores Marcus Assunção e Fafá Rocha decidiram inovar e abranger todo segmento de jornalismo e radialismo alagoano.

Na categoria Floracy Cavalcante, a radialista Martha Mártyres foi agraciada mais uma vez com a honraria. Em seu discurso, a comunicadora que atua há mais de 37 anos no radiojornalismo falou da importância da radiofonia na vida de todos nós:

“Eu comecei no rádio aos cinco anos de idade quando eu ia declamar poesia nos programas de auditório da nossa querida e extinta emissora Rio São Francisco. Ontem, no Dia do Radialista, eu recebi um presente do Procurador do Município de Penedo, que hoje trata da recuperação do prédio onde funcionou a AM Rio São Francisco. Ele me entregou a placa com o nome da emissora, e mandou uma carta dizendo que eu deveria ser a guardiã daquela placa, e eu chorei muito quando recebi. A Rio São Francisco foi a grande escola de inúmeros radialistas do estado de Alagoas, da cidade de Penedo, que se espalharam pelo país e pelo mundo.”

Emocionada, a radialista explanou sobre as alegrias e dificuldades encontradas na profissão.

“Tudo que eu tenho, eu devo ao rádio. Todas as lições que eu aprendi na vida foram fortemente compreendidas através do rádio. Então, de uma certa forma no rádio, principalmente por ser mulher e falar de política, criticar políticos, é uma espécie de ousadia, e depois de 37 anos no microfone, a gente enfrenta algumas inquisições. Elas são lições que nós aprendemos ao longo da vida. Então muito obrigado a vocês, a todos que compõe os meios de comunicação porque essa é a grande missão que nós temos, a de fazer com que o nosso povo tenha uma qualidade de vida melhor através daquilo que é mais importante, que é justamente a informação porque a falta dela é a grande doença do nosso povo” finalizou Martha Mártyres.

Confira depoimento na íntegra:

Âncora do Lance Livre, programa matinal de jornalismo da Penedo FM, Martha Mártyres também foi homenageada com uma categoria na premiação, cujo homenageado foi o Secretário Municipal de Comunicação, Kim Emmanuel Guimarães Minas Lopes, pelos serviços prestados na SECOM da Prefeitura de Penedo, e também por toda sua trajetória na comunicação em vários segmentos:

“Hoje recebemos esse prêmio Odete Pacheco de Comunicação, prêmio muito importante para Penedo, para os comunicadores, para a Prefeitura de Penedo, que estou representando como Secretário de Comunicação. Então pra mim está sendo uma grande homenagem e eu dedico a todos, a toda a minha equipe porque sem ela a gente não conseguiria esse feito. Agradecer também ao prefeito Ronaldo Lopes, por ter me dado essa oportunidade, e eu espero que a gente não só receba mais prêmios, como também continue fazendo um trabalho ainda maior” ,frisou Kim Emmanuel em sua fala de agradecimento.

Um dos organizadores do Prêmio Odete Pacheco, Marcus Assunção, falou da importância desta edição, sobre os 100 anos do rádio, 48 anos de colunismo social de Jacira Leão e os 19 anos da premiação que já é tradicional em Alagoas.

Marcão, como é conhecido por todos, informou da vontade em retornar à cidade penedense e dessa vez realizar o prêmio Odete Pacheco, já que neste ano aconteceu premiações voltadas à cultura, em Penedo, com as homenagens levam o nome de Selma Brito.