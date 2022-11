PRESENTE surpresa para quem tem o cartão Nubank

O Nubank é o responsável pela liberação de um dos cartões de crédito mais solicitados do mercado financeiro atualmente. O cartão da fintech não possui anuidade e disponibiliza diversos benefícios. Entretanto, na maioria das vezes o limite concedido é abaixo do esperado.

Portanto, confira abaixo algumas dicas para aumentar o limite do seu cartão Nubank já no mês de setembro.

Concentre as despesas no seu cartão de crédito

A primeira dica é concentrar todos os seus gastos na ferramenta do Nubank. Dessa forma, é possível garantir que todo o seu limite vai ser bem explorado, o que pode deixar evidente para fintech que você precisa de mais crédito.

Mantenha o CPF livre de restrições

Um dos fatores que podem te ajudar a aumentar o limite no cartão da fintech é manter o seu histórico de crédito intacto. Isso acontece quando você anda em dia com o pagamento das suas dívidas, não ficando inadimplente com o Nubank ou qualquer outra empresa, longe da restrição do CPF.

Pague a fatura em dia

Além de evitar cair em dívidas, também é importante não atrasar o pagamento das faturas do Nubank. Ao pagar a dívida no dia do vencimento significa que você honra com seus compromissos, inclusive com a instituição financeira. Vale ressaltar que pagar o valor mínimo não é uma boa ideia.

Desenvolva um relacionamento com o Nubank

Também é possível estreitar os laços com a fintech ao contratar outros serviços disponibilizados. A ação pode te ajudar a conseguir um limite maior para o cartão de crédito.

Mantenha os seus dados da renda em dia

Por fim, outra ação muito importante é manter os seus dados cadastrais sempre atualizados, sobretudo a renda. Isso porque, caso tenha um rendimento maior que quando informou ao banco é possível receber um aumento imediato no limite.

Nubank libera R$ 5 MIL de limite

Os clientes do Nubank podem contar com diversos serviços e vantagens, como, por exemplo, o cartão de crédito que não tem cobrança de anuidade. No entanto, normalmente, quando o cartão de crédito é liberado, o limite nem sempre agrada aos usuários.

Pensando nisso, o Nubank passou a liberar um novo recurso para os clientes. Por meio da nova ferramenta, é possível reservar parcial ou totalmente o saldo para ser utilizado como crédito. Sendo assim, o cliente que deseja realizar uma compra no valor de R$ 600, por exemplo, pode depositar o valor em sua conta e reservá-lo como limite de crédito.

É importante salientar que, quando o clientes deposita o valor na conta para ser utilizado como crédito, a quantia fica indisponível para uso até que a fatura do cartão seja paga. Portanto, após a efetuação do pagamento, acontece a liberação do valor, ficando a critério do cliente de como o dinheiro será utilizado.

Caso o pagamento não seja efetuado até a data de vencimento, o banco utilizará do saldo reservado para quitar a fatura.

De acordo com o Nubank, o cliente pode utilizar até R$ 5 mil na função de construir limite no cartão de crédito. Além disso, o cliente consegue fazer compras nacionais e internacionais, tanto presencialmente quanto virtualmente.

Como reservar até R$5 mil para utilizar como crédito?

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo Nubank; Entre no menu de cartões de crédito; Clique na opção “Ajustar limite”; Por fim, toque em “Reservar como limite” e informar o valor desejado.

Embora não pareça tão vantajosa, tendo em vista que é o cliente quem disponibiliza o seu próprio limite, a função pode ser muito útil para aqueles que não contam com crédito pré-aprovado.

“Esse cartão funciona assim por um motivo simples: em vez de negar acesso a um cartão de crédito, estamos possibilitando que você construa um histórico de crédito com a gente: ao reservar um limite e pagar sua fatura por um tempo, nosso sistema pode fazer uma nova análise futura com base no seu comportamento e, com mais informações, te conceder um limite pré-aprovado”, explica o Nubank.