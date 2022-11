Presidente da Sinapro destaca importância das agências nas soluções all line

André Mascarenhas, presidente do Sinapro-Ba (Foto: Divulgação)

André Mascarenhas, presidente da Sinapro Bahia, que participou do Scream Festival, destacou a importância das agências nas soluções ‘all line’ em entrevista para o “ScreamCast”, uma iniciativa da Sebrae com apresentação de Diego Oliveira.

Durante a conversa, o gestor e empresário de publicidade falou sobre o novo momento de transformação no ramo da propaganda e como as agências da Bahia são conduzidas para essa nova fase de transformação. André destacou que a jornada do consumidor all line, ou seja, no mundo digital e fora dele tem influenciado no comportado dos profissionais de comunicação.

“Eles estão se preparando e se reciclando. Todo dia a gente caminha rapidamente para o futuro que a gente não sabe bem o que vai ser. O profissional de comunicação precisa se comunicar com todo o todo e também com nichos. A forma de consumo mudou muito”, analisou.

Ainda segundo Mascarenhas, o Sinapro tem funcionado como um catalisador dessas transformações, tanto na formação quanto na atração de conteúdo.

“O Sinapro, muito mais do que um órgão que representa formalmente as agências de propaganda, tem se transformado em catalisador nesse sentido, tanto na formação, quanto em atrair conteúdo, estimular, engajar estudantes nesse processo que reforça muito mais a questão do talento”, disse.

Além disso, o presidente da Sinapro deu dicas sobre a busca dessa atualização dos profissionais e como isso é influenciado pelas soluções all line.

“O consumidor busca se individualizar muito no consumo do produto e, ao mesmo tempo, ele busca as tribos, as pessoas que pensam como ele. Então, quando você está consumindo uma informação no digital, os algoritmos vão buscar o perfil que você tem, quanto tempo você passa na frente de uma notícias e daí vão chegar para você informações parecidas com o que você pensa. […] É necessário furar essas bolha porque muitas vezes o consumidor precisa de alguma coisa que ele não conhece. Essa questão também de viver dentro da bolha vai estimulando uma certa intolerância, uma discordância natural do pensamento diverso do seu”, avaliou André Mascarenhas.

Sobre o futuro da Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro Bahia), André Mascarenhas afirmou que a gestão está focada na capacitação.

“A gente tem focado muito nessa questão da capacitação, dos cursos e do estímulo aos estudantes e das pessoas que estão entrando nesse mercado. 2023 não vai ser diferente”, disse.

Durante a conversa, ainda foram abordados os temas como all line no Brasil e na Bahia, mudanças nas empresas, criatividade, mais.

Veja a entrevista na íntegra abaixo:

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.