Preta Gil desabafa após Gilberto Gil ser hostilizado no Catar: ‘É assustador’

Após Gilberto Gil receber ofensas durante o jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, no Catar, Preta Gil, filha do cantor, apareceu nas redes sociais para desabafar e se posicionar sobre o assunto.

Por meio do perfil no Twitter, a cantora publicou uma nota neste domingo (27) repudiando o caso e pedindo respeito pelo pai e por Flora Gil, que estava acompanhando o marido no momento.

“O que aconteceu com meu pai e Flora no dia do jogo do Brasil no Catar onde foram agredidos verbalmente por um Bolsonarista violento é assustador”, iniciou Preta Gil.

“Eu e meu Pai pensamos parecido a respeito de conviver com o diferente, estamos acostumados, e mais que isso tentamos de forma muito civilizada essa convivência sem nos sentirmos ameaçados e tão pouco ameaçar!!!”, continuou.

“Por muitas vezes ocupamos os mesmos espaços que eles. Eu, meu Pai ou Flora jamais em situação nenhuma iríamos atacar ou xingar um Bolsonarista gratuitamente. Eu realmente acho que nem todo eleitor do Bolsonaro seja a escória da humanidade, mas esse infelizmente é, e o que ele fez com meu pai foi tão agressivo tão nojento tão violento que devemos sim nós revoltar. O Bolsonarismo Mata e fere, isso tem que acabar!”, finalizou a cantora.

