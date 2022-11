Preta Gil se emociona em homenagem a Gal Costa

Foto: Multishow

Preta Gil não conteve a emoção ao homenagear a madrinha, a cantora Gal Costa, que morreu no último dia 9 de novembro.

Convidada do programa ‘Música Boa Ao Vivo’, a artista marcou sua passagem pela atração com dois momentos de homenagem para a artista, a primeira ao cantar ‘Vá Se Benzer’, música que Preta gravou com Gal em 2017.

A segunda homenagem feita pela afilhada da soteropolitana foi ao cantar ‘Sorte’. Preta foi amparada por Wanessa, Pocah e Gloria Groove durante a performance, e ainda convocou as artistas para cantarem também.

Gal Costa ainda recebeu outra homenagem durante a exibição do programa. Anfitriã da atração, Gloria Groove emocionou ao cantar ‘Força Estranha’.

Vivendo o luto

Afilhada de Gal, Preta não conseguiu se pronunciar publicamente após a morte da artista. Uma nota foi divulgada pela equipe junto a um vídeo do aniversário de 2 anos dela, em que a cantora a pega no colo.

“Momento muito triste, muito chocante pra família toda, mas ela pediu, que nós da equipe, postássemos esse vídeo, no aniversário de 2 anos de Preta, quando sua madrinha a abraçava em seu colo! Obrigada por tudo minha madrinha, minha musa, minha mãezinha.”

A primeira entrevista dada por Preta após a morte de Gal foi para a Globonews. No vídeo para o Estúdio I, a cantora teceu elogios para Gal como artista e fora dos palcos.

“Ela foi uma madrinha muito presente, muito potente, muito vital para que eu também fosse a mulher que eu sou hoje. Durante a tarde, a gente ta vendo todo mundo falar de como ela era a frente do seu tempo, como ela era muito arrojada e destemida em uma época muito difícil. E isso tudo com certeza me deu força para ser quem eu sou. Ela verbalizou muitas vezes isso para mim. Me falando para acreditar em mim, de ser quem eu sou, de ter coragem. Ela sempre pontou a minha existência com esse tipo de apoio e incentivo.”

