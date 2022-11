previsão do tempo é de chuva no final de semana em Salvador

Foto: Reprodução / TV Bahia

Ao que tudo indica, o final de semana não vai dar praia em Salvador. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a previsão para o sábado (19) e domingo (20) é de até 70% de chuvas fracas a moderadas. O céu vai permanecer parcialmente nublado.

No sábado, a temperatura mínima pode chegar a 24° e a máxima a 27°, com ventos de até 22km/h. Já no domingo, a temparatura varia entre 23° e 27°, com ventos em até 20km/h.

Ainda segundo o órgão, nas últimas 12h os bairros que registraram maior volume de chuva são: Mirante de Periperi (35,6 mm) Fazenda Coutos (28,2), Praia grande (26 mm), Engenho Velho de Brotas (22,2 mm), Rio Sena (21,4 mm), Brotas (21 mm), Periperi (20,8 mm), Itacaranha (20 mm), Plataforma (17,8 mm) e Ondina (16 mm).

Além disso, na manhã desta sexta-feira (18), a Codesal realizou um teste sonoro da sirene do Sistema de Alerta e Alarme, instalada na comunidade Irmã Dulce, em Cajazeiras VII.

Além do envio de WhatsApp aos moradores sobre o procedimento, equipe da Codesal esteve no local orientando a comunidade. O equipamento passa a integrar a rede do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) que acompanha os sistemas meteorológicos e pluviométricos com o intuito de atuar preventivamente em áreas de risco do município, buscando preservar vidas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também informou que a previsão neste final de semana é de chuva em boa parte do estado da Bahia, principalmente nas cidades, distritos e ilhas do litoral sul, como Arraial D’Ajuda, Caraíva, Porto Seguro, Ilhéus, Morro de São Paulo e Boipeba.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.