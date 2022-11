Previsão do tempo neste final de semana é de chuva em Salvador

Foto: Mayra Lopes / iBahia

O final de semana será de céu nublado, com chuvas fracas na capital baiana. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e da Defesa Civil de Salvador (Codesal), ainda na sexta-feira (25), o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A expectativa é 80% para incidência de chuvas.

A temperatura mínima será de 24ºC e a máxima de 31ºC. Os ventos ficam na escala de fracos a moderados. Ainda segundo a Codesal, há risco para deslizamento de terra e alerta de que nas próximas horas, teremos pancadas de chuvas fracas a moderadas na parte norte da cidade. Na região central, apenas chuvas fracas. Em caso de emergência, disque 199.

No sábado (26), o tempo segue com instabilidade e aumento da probabilidade de chuva para 90%. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado e chuvas fracas, a qualquer hora do dia. Há risco para alagamento e deslizamento de terra.

Já no domingo (27), a previsão segue a mesma do sábado, com 90% de chances de chuvas e céu com muitas nuvens. Confira abaixo a tabela detalhada:

Sábado (26)

Mínima de 25º C

Máxima de 30º C

Ventos fracos a moderados

Manhã: encoberto com chuvisco

encoberto com chuvisco Tarde: encoberto

encoberto Noite: encoberto

Domingo (27)

Mínima de 24º C

Máxima de 29º C

Ventos fracos a moderados

Manhã: muitas nuvens com pancadas de chuva

muitas nuvens com pancadas de chuva Tarde: muitas nuvens com pancadas de chuva

muitas nuvens com pancadas de chuva Noite: muitas nuvens com pancadas de chuva

