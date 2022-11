Primeira Arquidiocese faz homenagens à Padroeira da Bahia

Foto: Divulgação / Arquidiocese de Salvador

Entre os dias 29 de novembro a 7 de dezembro, a Basílica Santuário e paróquias realizam novenários e tríduos em preparação ao Dia Solene dedicado à Nossa Senhora da Conceição da Praia.

A Padroeira do Estado da Bahia será homenageada por devotos, na capital baiana, no Dia da Solenidade da Imaculada Conceição – dia 8 de dezembro. A programação festiva contém missas, doações e procissões. Confira:

Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio, Salvador)

Com o tema “Olha a estrela, invoca Maria, Nossa Senhora da Conceição da Praia, Padroeira da Bahia”, a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia celebrará a Festa da Padroeira da Bahia no dia 8 de dezembro. Antes, de 29 de novembro a 7 de dezembro, acontecerá o novenário em honra à Mãe de Jesus, sempre às 19h. Diariamente, neste período, serão celebradas Missas às 16h30; e no último dia do novenário, 7 de dezembro, também haverá Celebrações Eucarísticas às 7h30, às 12h e às 15h

O dia dedicado à Imaculada Conceição da Mãe de Deus (8) terá início com a alvorada e Missas às 5h, às 6h, às 7h30, às 12h30, às 14h, às 15h30 e às 17h. O ponto alto dos festejos será a Solene Celebração Eucarística, presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, às 9h. Em seguida, ocorrerá a tradicional procissão com as imagens de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Deus Menino, Santa Bárbara, Senhor do Bonfim e São José pelas principais ruas do bairro Comércio, retornando para a Basílica, onde acontecerá a bênção com o Santíssimo Sacramento.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Itapuã, Salvador)

Na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada no bairro Itapuã, o novenário também acontece de 29 de novembro a 7 de dezembro, sempre às 19h, na Matriz. O tema central dos festejos é “Maria, discípula de Jesus e missionária do Evangelho”.

No dia festivo, 8 de dezembro, as homenagens à Mãe de Jesus terão início às 6h com o “anúncio da alegria”, como é chamada pela comunidade a alvorada festiva, seguida da recitação do Ofício de Nossa Senhora. Neste dia haverá Missas às 7h e às 10h. Já às 16h30 acontecerá a procissão, saindo da Matriz e percorrendo as ruas Cacimba, Alto da Cacimba, Praça do Coreto, Ladeira do

Abaeté, Rua do Dominó Clube, Praça da Coelba e retornando à Matriz. Às 18h o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, Dom Marco Eugênio Galrão, presidirá a Missa Solene, que será campal.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Periperi, Salvador)

“Imitar as virtudes de Nossa Senhora”. Este é o tema dos festejos em honra à Virgem Maria na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Periperi. Nos dias 29 e 30 de novembro, 1, 2, 5, 6 e 7 de dezembro, a comunidade participa do novenário, às 19h; e em 3 e 4 de dezembro, às 17h, sempre na Matriz. Entre os celebrantes, o Cardeal Dom Sergio da Rocha presidirá a 5ª noite (3 de dezembro).

No Dia Solene (8 de dezembro) a programação contará com alvorada às 6h, seguida da recitação do Terço, às 6h30. Ao longo do dia serão celebradas Missas às 7h, às 10h (esta presidida pelo bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio) e às 17h.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Tororó, Salvador)

Os devotos da Mãe de Jesus também participam do novenário em preparação à Solenidade da Imaculada Conceição na Igreja localizada no bairro Tororó. Com o tema central “Com Maria, façamos tudo o que Ele nos disser, para que tenhamos uma Igreja Sinodal”, o novenário acontecerá de 29 de novembro a 7 de dezembro, na Matriz, sempre iniciando às 18h30. A cada noite a comunidade é convidada a realizar gestos concretos, por meio da doação de feijão, arroz, açúcar, óleo, leite, biscoito, café, macarrão e farinha.

Na última noite do novenário (7), a Celebração será presidida pelo Cardeal Dom Sergio da Rocha. Já no Dia Solene (8), a comunidade participará da alvorada, às 6h, seguida de café da manhã partilhado. A Santa Missa Festiva acontecerá às 8h; e as homenagens serão encerradas com a procissão que terá início às 14h, saindo do local conhecido como ocupação e percorrendo as principais ruas do bairro até a Matriz.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Valéria/Palestina, Salvador)

Também dedicada à Virgem Maria sob o título de Nossa Senhora da Conceição, a paróquia localizada no bairro Valéria dará início ao novenário no dia 29 de novembro, seguindo até 7 de dezembro, sempre às 18h30. É importante destacar que toda a programação acontecerá no Centro de Evangelização Sagrada Família (CESF), para onde a imagem será transladada no dia 28. O tema escolhido para este ano é “Imaculada, Maria de Deus, Maria do povo”. Como parte da programação, além da novena, no dia 4, às 8h, acontecerá uma carreata, saindo do CESF e percorrendo todas as comunidades.

Já no dia festivo, 8 de dezembro, os devotos participarão da procissão, que terá início às 17h, saindo do Colégio Municipal Nossa Senhora Aparecida, em Nova Brasília, e seguindo até o CESF, onde será celebrada a Santa Missa, presidida pelo Cardeal Dom Sergio da Rocha.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha)

Sob o tema central “Com a intercessão da Mãe da Conceição, encontramos Jesus, Verbo encarnado na Eucaristia”, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro Lapinha, realizará, de 5 a 7 de dezembro, o tríduo em preparação à Solenidade da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, sempre às 19h, sendo precedido pela recitação do Terço, às 18h. Neste período, quem desejar pode contribuir com alimentos não perecíveis: arroz, macarrão e feijão.

Na data em que a Igreja celebra o dogma da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, a comunidade paroquial participará da alvorada, às 6h; recitação do Oficio, às 7h; Celebração da Primeira Eucaristia com as crianças da Catequese, às 8h; e Solene Celebração Eucarística, às 11h, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Valter Magno de Carvalho.

