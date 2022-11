Primeiro Ba-Vi de 2023 será em janeiro; confira tabela do Baiano

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia

O primeiro clássico entre Bahia e Vitória de 2023 já tem data: 29 de janeiro, pelo Campeonato Baiano. A tabela da competição do ano que vem foi divulgada pela Federação Baiana de Futebol no sábado (12). Com dez equipes e mesma fórmula de 2022, a competição vai ser realizada de 10 de janeiro a 23 de abril.

O Ba-Vi será às 16h, e terá mando de campo do Bahia. A rodada de abertura vai ter como confronto Itabuna x Jacobinense, às 21h30 (horário local) do dia 10 de janeiro, uma terça-feira.

A primeira fase do Baianão se encerra no dia 26 de fevereiro. A FBF divulgou os confrontos, mas os dias e horários de alguns deles, além dos locais, não foram definidos.

Confira a tabela do Campeonato Baiano de 2023:

Itabuna x Jacobinense (10 de janeiro, 21h30)

Bahia x Juazeirense (11 de janeiro, 19h15)

Barcelona de Ilhéus x Atlético-BA (11 de janeiro, 21h30)

Bahia de Feira x Vitória (12 de janeiro, 19h15)

Doce Mel x Jacuipense (12 de janeiro, 21h30)

Juazeirense x Barcelona de Ilhéus (14 de janeiro, 18h30)

Atlético-BA x Bahia de Feira (15 de janeiro, 16h)

Vitória x Itabuna (15 de janeiro, 16h)

Jacobinense x Doce Mel (14 de janeiro, 18h30)

Jacuipense x Bahia (14 de janeiro, 18h30)

Juazeirense x Vitória (18 de janeiro, 19h15)

Jacuipense x Jacobinense (18 de janeiro, 19h15)

Bahia x Atlético-BA (18 de janeiro, 21h30)

Doce Mel x Bahia de Feira (21 de janeiro, 16h)

Barcelona de Ilhéus x Itabuna (22 de janeiro, 16h)

Atlético-BA x Jacuipense (25 de janeiro, 19h15)

Jacobinense x Bahia (25 de janeiro, 21h30)

Vitória x Doce Mel (A Definir)

Bahia de Feira x Barcelona de Ilhéus (A Definir)

Itabuna x Juazeirense (A Definir)

Bahia x Vitória (29 de janeiro, 16h)

Jacobinense x Atlético-BA (29 de janeiro, 18h30)

Jacuipense x Itabuna (A Definir)

Barcelona de Ilhéus x Doce Mel (A Definir)

Juazeirense x Bahia de Feira (A Definir)

Atlético-BA x Itabuna (01 de fevereiro, 19h15)

Barcelona de Ilhéus x Bahia (01 de fevereiro, 21h30)

Doce Mel x Juazeirense (A Definir)

Vitória x Jacobinense (A Definir)

Bahia de Feira x Jacuipense (A Definir)

Atlético-BA x Vitória (08 de fevereiro, 19h15)

Bahia x Bahia de Feira (08 de fevereiro, 21h30

Jacuipense x Barcelona de Ilhéus (A Definir)

Itabuna x Doce Mel (A Definir)

Jacobinense x Juazeirense (A Definir)

Doce Mel x Bahia (12 de fevereiro, 16h)

Juazeirense x Atlético-BA (12 de fevereiro, 18h30)

Vitória x Jacuipense (A Definir)

Bahia de Feira x Itabuna (A Definir)

Barcelona de Ilhéus x Jacobinense (A Definir)

Vitória x Barcelona de Ilhéus (26 de fevereiro, 16h)

Jacuipense x Juazeirense (26 de fevereiro, 16h)

Itabuna x Bahia (26 de fevereiro, 16h)

Bahia de Feira x Jacobinense (26 de fevereiro, 16h)

Atlético-BA x Doce Mel (26 de fevereiro, 16h)

