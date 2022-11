Processo seletivo SP: Prefeitura oferece 450 vagas de emprego; confira cargos

Mais um processo seletivo SP (São Paulo). Dessa vez, o Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) da prefeitura de São Paulo anuncia um total de 450 vagas de emprego nos mais diversos cargos. As remunerações iniciais estão entre R$ 900 (estágio) e R$ 5.000.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Armando Júnior, informou sobre a necessidade de contratação de novos profissionais e destacou: “Com a movimentação em bares e restaurantes neste fim de ano, muitos estabelecimentos têm buscado o suporte do Cate para reforçar suas equipes e poder fazer melhor atendimento ao cliente”.

Armando ainda frisou “Além dos eventos que a cidade costuma ter, ainda contaremos com os jogos da Copa do Mundo que movimenta esse tipo se segmento. Assim para os trabalhadores também surgem oportunidades de fazer uma renda extra nessa ocasião“.

Vagas processo seletivo SP

As oportunidades são para vários cargos, ao todo chegam a 450. Somente para atendente são 60 vagas e atuação em lanchonete, floricultura, hotéis, lojas, entre outros. Em alguns locais é necessário experiência prévia. Os salários chegam a R$ 2.400 e a escolaridade varia entre fundamental e médio.

O cargo de controlador de acesso oferta um total 77 vagas com salário de R$ 1.681. É necessário comprovar o nível médio de escolaridade e pelo menos seis meses de atuação na atividade. A maioria dos postos é para candidatos com fácil acesso ao extremo sul da Capital, na região de Parelheiros, segundo a prefeitura de São Paulo.

Para auxiliar de produção, a atuação será para trabalhar em bairros como Freguesia do Ó e Jardim Brasil, na zona norte, Jurubatuba, na zona sul, e no município de Guarulhos. As remunerações iniciais são de R$ 1.768 e ao todo são 45 vagas.

São 70 vagas para setor de asseio neste processo seletivo SP. É necessário ter ensino fundamental e experiência comprovada. Os aprovados receberão iniciais de R$ 1.716.

A prefeitura de São Paulo também informa que há vagas para a construção civil, nos cargos de eletricista, ajudante de obra, pedreiro, operador de retroescavadeira, azulejista, marceneiro, entre outras. As remunerações variam de R$ 1.800 e R$ 3.555.

Como se inscrever?

Para se inscrever é preciso acessar o Portal Cate e realizar um cadastro on-line até o dia 16 de novembro, até às 18 horas. Vale lembrar que por conta do feriado, as a rede de postos do Cate estará fechada nos dias 14 e 15 de novembro.