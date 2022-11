Procurador que espancou chefe tem momento de fúria na cadeia

O procurador Demétrius Oliveira Macedo, de 34 anos, preso por agredir a chefe, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, na Prefeitura de Registro (SP), quebrou a pia e o prato dentro da cela de isolamento, na Penitenciária de Tremembé, no interior de SP.

O momento de fúria do procurador aconteceu na tarde de quarta-feira (16), na cela de isolamento, no pavilhão IV. Ele havia sido isolado pois, um dia antes, tinha quebrado a porta de cela com o estrado da cama.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) encaminhou ao juiz da 1ª Vara de Registro um ofício para informar sobre a abertura de um procedimento disciplinar e de isolamento preventivo do detento.

Essa não é a primeira vez que Demétrius causa tumulto na cadeia. No dia 10 de novembro, ele se recusou a ficar na cela e pediu para ir ao “castigo” na Penitenciária de Tremembé. Ele não acatou a ordem para retornar à cela e foi isolado temporariamente.

Na última terça-feira (15), por volta das 13h35, Demétrius quebrou quebrou com o estrado da cama o vidro instalado na porta da cela para vigilância dos detentos.

Relembre o caso

Foto: Reprodução

Em junho deste ano, Demétrius Oliveira de Macedo foi dando socos, chutes, xingando e espancando a também procuradora Gabriela Samadello Monteiro de Barros, sua chefe, dentro do ambiente de trabalho.

Os vídeos sobre a agressão à procuradora, que caíram rapidamente nas redes sociais, também mostram Macedo empurrando com força outra funcionária contra a porta.

Após a denúncia, ele foi suspenso e virou réu por tentativa de feminicídio. Antes da agressão à colega, um processo administrativo já havia sido aberto contra Macedo para apurar denúncias de hostilidade com outra funcionária da repartição. A servidora tinha relatado que estava com medo de trabalhar no mesmo ambiente que o procurador. Esse processo administrativo havia sido publicado no Diário Oficial do município ontem (21), pouco antes de Macedo ter iniciado o espancamento

