Produção industrial baiana cai 1,3% em setembro

Foto: Divulgação

A produção industrial da Bahia teve queda de 1,3% em setembro, se comparado com agosto de 2022, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) Regional, do IBGE. Essa foi a terceira retração consecutiva na comparação com ajuste sazonal, porém menos intensa do que as duas anteriores. Em julho, a produção industrial baiana caiu 7% em comparação com junho, e em agosto caiu 2,9% comparado com julho.

O resultado para o estado ficou abaixo do índice nacional, que também apresentou queda (-0,7%), e foi o 9º menor dentre os 15 locais pesquisados. Destes, 12 tiveram recuos, com os piores resultados sendo registrados em Santa Catarina (-5,1%), Paraná (-4,3%) e Pará (-3,7%). Os únicos locais com altas foram Ceará (3,7%), Pernambuco (2,0%) e a Região Nordeste como um todo (0,6%).

Com a queda de agosto para setembro, o setor industrial da Bahia ainda está longe de se recuperar das perdas registradas desde que se iniciou a pandemia da Covid-19, operando num patamar 25,7% abaixo de fevereiro de 2020.

Além de ter recuado frente ao mês imediatamente anterior, em relação a setembro de 2021 a produção industrial baiana também teve retração (-3,0%). Foi o primeiro resultado negativo do indicador após 6 meses entre crescimentos e estabilidade.

O resultado da Bahia foi o 6º pior do país, ficando abaixo do nacional, onde houve variação positiva (0,4%). Dos 15 locais pesquisados, 8 apresentaram crescimentos, sendo os maiores em Mato Grosso (37,5%), Amazonas (13,7%) e Rio Grande do Sul (4,7%). As quedas mais intensas ficaram com Espírito Santo (-14,7%), Pará (-13,4%) e Paraná (-8,0%).

No acumulado nos nove primeiros meses de 2022, frente ao mesmo período do ano anterior, a Bahia é um dos 7 locais com resultados positivos na indústria, tendo o 2º maior aumento de produção do país (5,6%), atrás apenas do registrado em Mato Grosso (25,7%). O país como um todo apresenta queda (-1,1%).

Nos 12 meses encerrados em setembro, a indústria baiana apresentou o seu primeiro resultado positivo (0,6%), frente aos 12 meses imediatamente anteriores, desde maio de 2019. No Brasil como um todo, a produção industrial também cai nessa comparação (-2,3%), com resultados negativos em 9 dos 15 locais.

Produtos

A queda da produção industrial da Bahia em setembro de 2022 comparado com o mesmo mês em 2021

se deu por conta do recuo registrado na indústria de transformação (-3,3%), que teve a sua primeira retração após seis meses seguidos de crescimento. Por outro lado, a indústria extrativa apresentou o seu primeiro resultado positivo (2,2%), após oito meses entre quedas e estabilidade.

A produção caiu em 7 das 11 atividades da indústria de transformação investigadas separadamente na Bahia. A fabricação de produtos alimentícios (-17,7%) registrou a retração mais representativa para o resultado negativo do estado de uma forma geral, seguida pela metalurgia (-34,4%), que teve a queda mais intensa.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.