Produtor frisa revelação de talentos negros no Afro Fashion Day

Foto: Divulgação

A revelação de talentos negros e a união de culturas são dois dos grandes destaques da edição deste ano do Afro Fashion Day. O evento, que teve duas edições anteriores de forma virtual por causa do período mais crítico da pandemia de Covid-19, volta a acontecer presencialmente neste sábado (19), em Salvador. Em entrevista ao iBahia, o produtor artístico do projeto, Gil Alves, ressaltou a importância dessa retomada.

“Essa é a segunda edição que eu participo e eu vejo como um presente para a cidade. A cidade de Salvador merece eventos como esse, que revelam talentos negros das comunidades e que unem culturas e artes de diversos seguimentos. Não é só o que o estilista traz, é a arte, a trilha sonora, as locações, junto com a amplitude artística que existe no projeto”.

Para Gil, que integra a equipe de produção pela segunda vez, foi um desafio ajudar a montar toda a estrutura que será apresentada ao público. “É um desafio porque a gente está fazendo um projeto em um local aberto, sem venda de ingressos, onde está todo mundo passando o tempo todo. É um desafio de construir um projeto dentro de um espaço que já é constantemente celebrado. A cada proposta é um novo desafio”.

Um ponto que ele destaca é a locação do evento e a forma como ela será usada neste ano. Em 2019, quando o projeto aconteceu no Terreiro de Jesus pela primeira vez, apenas metade do famoso ponto turístico do Centro Histórico foi ocupado. Neste ano, o projeto acontecerá em toda a praça.

Foto: Divulgação

“Eu coloquei algumas novidades, que abraçam a praça toda, projetando a capoeira, símbolos de negritude e outros elementos. Uma trilha sonora com falas, depoimentos dos grandes mestres de capoeira, das grandes mestras da capoeira”.

Para Gil, outra novidade é a forma como os estilistas pensaram e produziram as peças que os modelos irão usar durante o desfile. “Tem muita novidade no desfile neste ano. Os estilistas experimentaram mais, foram mais fundo, fugiram do padrão do que a gente já espera. O público vai ser surpreendido tanto pelas projeções quanto pelo que vai ser colocado na passarela pelos estilistas”.

Para além da representatividade negra, outro tema entra em discussão neste ano, com a escolha da homenagem à capoeira. Segundo o produtor artístico, houve a preocupação de representar as mulheres mestres da arte popular negra.

Para isso, o produtor contou com o apoio de alguém que pratica capoeira há 40 anos e que representa o público feminino na arte: a Mestra Jô. Nascida na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, atualmente ela mora em Hong Kong, mas está em Salvador para ajudar a fazer o trabalho.

Foto: Divulgação

“Tem sido muito questionada a presença feminina na capoeira e eu me atentei a isso. A primeira parte do desfile será ocupada totalmente por mulheres. É muito importante pontuar”.

O Afro Fashion Day está marcado para começar a partir das 18h e contará com um elenco de cerca de 100 pessoas, entre modelos, capoeiristas e outros convidados, destacando o tema em um show de moda e arte.

Os 75 looks que serão apresentados foram criados por 43 marcas e estilistas baianos, uma franco-camaronesa e um coletivo de acessórios. Parte dos calçados será Melissa. Todos os modelos serão maquiados com produtos Vult, marca apoiadora do AFD 2022.

Feira

Antes do desfile, às 11h, no Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, ocorrerá a Expo Mulher, que contará com a presença de 50 expositoras participando no dia, em uma ação da Prefeitura Municipal de Salvador que visa fomentar os negócios femininos.

Dez marcas do Afro Fashion Day participarão da feira. São ela: Abanto, Black Atitude, Nós Macramê, Madá Negrif, MB Conceito, Regina Navarro Bella Oyá, Rey Vilas Boas, Tá Bom Pra Você, Sombrille e Ziê.

