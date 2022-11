Produtores culturais detonam comportamento de Lulu Santos

A carreira de produtor cultural inclui a convivência com diversos tipos de artistas e, consequentemente, histórias para contar. Entrevistados do novo episódio do Geração GFM, videocast comandado por Tiago Mastroianni e Dino Neto, que tem transmissão no YouTube e em diversas plataformas de áudio, Adailton e Yeda Almeida, da Palco Produções, falaram sobre as experiências que tiveram ao longo da carreira. [Assista ao Geração GFM no vídeo acima]

Ao serem questionados por Mastroianni sobre algum artista que eles se decepcionaram em relação ao comportamento. Inicialmente, Yeda disse não lembrar, mas Adailton citou um nome: Lulu Santos.

“Tem um que todo mundo sabe. Inclusive aconteceu um fato engraçadíssimo. Maurício Magalhães, quando era responsável pelo Festival de Verão, queria um artista de nome para completar a grade. E existia um artista, que é um artista fantástico, maravilhoso, mas que é um artista muito difícil, que chama Lulu Santos”, contou.

“E eu indiquei Lulu Santos porque ele estava sendo empresariado por João Mário Linhares, que é meu amigo, empresário de Ney Matogrosso. Maurício me falou: ‘Adailton, Lulu Santos é complicado’, e eu disse ‘vamos dar uma chance’”. Lulu chegou e Maurício, diretor do projeto, foi recepcioná-lo e ele passou direto”, narrou.

Yeda confirmou e afirmou que o artista é “mal-educado, estúpido e nojento”. Quer conferir o papo completo? Então assista ao programa na íntegra

