Professora denuncia agressão por gordofobia dentro de metrô

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma professora foi agredida dentro do metrô de Salvador, na quinta-feira (24). A vítima afirma que a agressão aconteceu por gordofobia. O caso é investigado pela Polícia Civil e foi filmado pela mulher e outros passageiros.

Elaine Cristina, que mora em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, afirmou que o caso aconteceu entre as estações Aeroporto e Mussurunga, por volta das 6h30, quando ela ia trabalhar.

A suposta agressora teria acusado a vítima de empurrá-lo, no momento que ambas entraram no metrô. Elaine negou e as duas começaram a discutir.

“Não tem como eu te empurrar, porque eu sou magra e você é gorda”, relatou Elaine ao g1 Bahia. Ela também afirmou que a agressora disse: “se enxergue, olhe seu corpo”.

A professora começou a filmar a mulher, que ao perceber que estava sendo filmada, levantou e foi em direção a porta, como se fosse deixar o metrô. No entanto, voltou e tentou bater na professora, que estava sentada, de surpresa.

“Eu estou muito abalada, porque a gente escuta piadas grosseiras, mas não tinha passado por agressões humilhantes como essa. Eu saí para trabalhar e nunca imaginei que poderia passar por uma coisa dessa”, disse Elaine Cristina ao g1.

