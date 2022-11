programa estreia no Youtube e na GFM no domingo

O 25º episódio do podcast Geração GFM estreia com sabor especial. Além do formato já conhecido para as principais plataformas digitais de áudio, o programa idealizado e apresentado por Thiago Mastroianni, na companhia do maquiador e ator transformista Dino Neto, chega à frequência 90,1 [GFM] e também no Youtube no próximo domingo, 6 de novembro, às 20h.

E o primeiro episódio multi-plataformas será com Leo Jaime, cantor, compositor, ator, escritor e jornalista que estourou nos anos 80 e, até os dias atuais, se renova a cada novo trabalho, mas sem nunca deixar as raízes do grupo João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, sucesso da época que moldou a cultura pop brasileira.

Com muito bom humor e leveza, Thiago Mastroianni e Dino Neto conduzem entrevistas com ícones dos anos 80 e 90 toda semana, e em duas versões: uma especial para o rádio, na 90,1 [GFM], e outra edição com bate-papo na íntegra no Youtube. Lembrando que o formato podcast Geração GFM, segue disponível nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts e RadioPublic.

Lembrando que o formato podcast Geração GFM, segue disponível nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts e RadioPublic.

Reprodução/GFM

