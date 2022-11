programação deste sábado (5) tem mesas e espetáculo

Foto: Divulgação

O quinto dia da Feira Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), neste sábado (5), é marcado por mesas, debates, sessão de autógrafos e programação cultural.

Com edição homenageando o legado do autor Jorge Amado por meios dos personagens que mostram a diversidade da Bahia, o dia começa às 9h30 e segue até às 20h em diferentes espaços do Pelourinho.

Entre os autores que estarão hoje na Feira estão Antônio Torres, Aleilton Fonseca, Gerana Damulakis, Edimilson Pereira e mais.

A Flipelô acontece entre os dias 1 e 6 de novembro, e ainda contará com outros espaços como a Casa das Editoras Baianas, Vila Literária, Espaço Sustentabilidade, Flipelô Mais, Vitrine Flipelô, além das rotas gastronômica, das artes e dos museus. Conheça mais sobre a estrutura dos espaços.

A programação completa pode ser acessada por meio do site oficial da Flipelô.

Confira a programação deste sábado (5):

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 10h

Sarau

Arte é o prato do dia

Lucas de Matos (BA) e convidados

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 10h30

Mesa e sessão de autógrafos

Antônio Torres: 50 anos de literatura

Antônio Torres (RJ)

Aleilton Fonseca (BA)

Gerana Damulakis (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 11h

Mesa

Notas poéticas e antropológicas: quanto cabe na diversidade?

Edimilson Pereira (MG)

Mediação: Luciany Aparecida (BA)

Presencial e virtual

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 11h

Mesa

Arembepe: aldeia do mundo – Sonho, aventura e histórias do movimento hippie

Sérgio Siqueira (BA)

Luís Afonso (BA)

Participação dos atores: Aícha Marques (BA) e Carlos Betão (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 11hMesa

Grupo do Desassossego: Pessoa em pauta – uma leitura sob três olhares

Maria da Conceição Andrade (BA)

Ana Marice Ladeia (BA)

Nelma Aronia Santos (BA)

Cristina Leifer (BA)

Antonio Nery Filho (BA)

Manuel Nepomuceno – JAMEX (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 14h

Espetáculo cênico

Canção da liberdade – Jacinta Passos

Chico de Assis (AL)

Bruna Alves (AL)

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h

Contação de histórias infantis

Nini Kemba (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO –15h

Mesa

As aventuras de Pedro e Ilan: literatura infantojuvenil é uma viagem!

Pedro Bandeira (SP) (Participação por acesso remoto)

Ilan Brenman (SP)

Mediação: Emília Nuñez (BA)

Presencial e virtual

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 15h

Mesa e sessão de autógrafos

Arte, Literatura e Diversidade (Editora Mondrongo e Edufba)

Natan Barreto

Leandro Colling

Mediação: Edward MacRae

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 16h

Mesa

A cultura como investimento social no radar de grandes empresas

Fernando Quintino (SP)

Joanna Savaglia (SP)

Mediação: Marina Mattaraia (SP)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 17h

Mesa

Literárias e mais: somos tantas e tamanhas

Maria Ribeiro (RJ)

Renata Belmonte (BA/SP)

Mediação: Renato Cordeiro (BA)

Presencial e virtual

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 17h

Mesa e sessão de autógrafos

Música e Cultura Afrobrasileira (Edufba)

Angela Lühning (BA)

Marilda Santana (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL – 18h

Com a palavra o escritor

Línguas em transição – Poesia e tradução

Antonio Moura (PA)

Luci Collin (PR)

Mediação: Cássia Lopes (BA)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 18h

Terreiro de Poesia

Esteban Rodrigues (BA)

Maria Fernanda Elias Maglio (SP)

Allan Jones (SE)

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 19h

Terreiro de Poesia

Juvenal Teodoro Payayá (BA)

Gleice Ferreira (BA)

Sony Ferseck (RR)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 19h

Mesa

Geração pós-marginal e seus desdobramentos

Salgado Maranhão (MA)

Tanussi Cardoso (RJ)

Mediação: Noélia Ribeiro (DF)

Presencial e virtual

CASA CASTRO ALVES – 20h

Espetáculo teatral

O Compadre de Ogum

Texto e direção Edvard Passos

ARENA – TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 20h

Atração musical

Repentina

Ana Barroso (BA)

LARGO DO PELOURINHO – PALCO FLIPELÔ – 20h

Atração musical

Juliana Ribeiro – Preta brasileira

Participação Vânia Abreu

