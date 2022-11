Projeto de capoeira infantil faz evento em Camaçari

Foto: Divulgação

Para celebrar o Dia da Consciência Negra, o Centro de Treinamento e Estudos da Capoeiragem (CTE Capoeiragem) vai realizar uma ação especial com crianças e adolescentes participantes do projeto Capoeiragem Mirim, no sábado (19), em Camaçari, na região metropolitana de Salvador.

Em clima de festa, o evento, que chega à segunda edição, deve reunir a criançada na Pracinhas da Cultura, no bairro Phoc III.

Durante a celebração, serão realizados o Batizado e troca de graduações. Na ocasião, também será apresentada a Bateria Sustentável Capoeiragem Mirim – apresentação musical de instrumentos de Capoeira fabricados pelos participantes a partir de materiais recicláveis, como berimbaus, pandeiros, agogôs, reco-recos e caxixis, utilizando resíduos sólidos como o plástico, metal e madeira.

Para o evento, que acontecerá das 15h às 17h, foram convidadas presenças ilustres, como a Secretária de Cultura da Bahia Arany Santana, a Secretária de Cultura de Camaçari Márcia Tude e a Gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges.

O evento terá início com a apresentação da Bateria Sustentável e vários pontos de jogos simultâneos reunindo os 100 jovens participantes do projeto, que é patrocinado pela Braskem e promove uma imersão em estudos e práticas da Capoeira de forma gratuita.

Após a roda de Capoeira, começa o ritual de graduação e titulação de monitores juvenis – jovens que ajudam os mestres nas aulas e buscam construir carreira dentro da Capoeira.

O empreendedor sócio-cultural-esportivo mestre Balão, fundador do CTE Capoeiragem e criador do Capoeiragem Mirim, explica que não dá para desassociar a celebração da Consciência Negra da cultura capoeirística, como símbolo de luta, principalmente na Bahia.

“A capoeira é a representação imaterial da resistência de um povo que teve gingado para se esquivar da opressão; opressão dos senhores de engenho no Brasil colonial, opressão da polícia no período em que a arte era contravenção, incluída no Código Penal de 1890 (até ser declarada pelo presidente Getúlio Vargas como esporte verdadeiramente nacional) e a opressão do racismo e da desigualdade que permanecem hoje como sequelas desse passado violento”.

Transformação social

Com a proposta de oferecer a Capoeira como ferramenta de educação e transformação social, o Capoeiragem Mirim já beneficiou milhares de crianças ao longo dos seus 28 anos de história.

Além de Camaçari, o projeto acontece em Salvador, na comunidade do Bate Facho, no bairro da Boca do Rio; na comunidade do Paraíso Azul, no Costa Azul; e na Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), em Nazaré.

Ao todo, segundo o projeto, cerca de 270 crianças e adolescentes de 4 a 16 anos, estudantes de escolas públicas, são atendidos.

Serviço

Batizado & Troca de Graduações em comemoração ao Dia da Consciência Negra

Data: 19 de novembro (sábado)

Horário: das 15h às 17h

Local: Pracinhas da Cultura | Avenida Luis Gonzaga 2812-2912 – PHOC 3, em Camaçari – BA.

Gratuito

