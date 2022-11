Projeto leva mais de 400 estudantes de escolas públicas para cinema

Foto: Divulgação

Cerca de 450 estudantes de nove colégios públicos de Salvador vão participar do projeto “A escola vai ao cinema” do XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema. Com acesso gratuito, os alunos estarão presentes nas sessões realizadas entre esta segunda (7) e a terça-feira (8), no Cine Metha – Glauber Rocha.

Para muitos estudantes, a iniciativa significa a primeira experiência de imersão em uma sala de aula. Os estudantes estarão acompanhados por professores ou monitores, que podem definir desdobramentos da atividade, como por exemplo, trabalhando o filme em diferentes disciplinas escolares.

Ao desembarcar dos ônibus, os alunos vão receber pipoca e serão encaminhados para as salas de cinema. Ao final das exibições, o Panorama convidará os adolescentes a escrever, desenhar ou escolher outra forma de expressar o que as produções lhes transmitiram.

As sessões que integram o projeto foram escolhidas a partir dos temas abordados e da classificação indicativa dos filmes. Entre os longas-metragens que serão exibidos para este público está o baiano “Alice dos Anjos”, de Daniel Leite Almeida, ganhador de seis prêmios no último Festival de Brasília. Livremente inspirado no livro “Alice no país das maravilhas”, a obra traz esse universo mágico para o sertão nordestino. A exibição para os participantes do projeto ocorreu nesta terça (8), às 13h45.

Outro destaque é o documentário “Môa, raiz afromãe”, de Gustavo McNair, que retrata o legado de Môa do Katendê. Com participação de Gilberto Gil, Lazzo Matumbi e Vovô do Ilê, entre outros, o filme resgata a importância do músico e capoeirista no processo de reafricanização do carnaval baiano. O Colégio Estadual Mestre Môa do Katendê está entre os quatro que participarão da sessão, nesta terça, às 13h30.

Desde a criação, em 2015, o “A escola vai ao cinema” já levou mais de 2 mil estudantes ao Panorama Internacional Coisa de Cinema, que acontece até quarta-feira (9), em Salvador e Cachoeira.

O festival conta com apoio financeiro do Instituto Flávia Abubakir e do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

