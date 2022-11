Proteja sua empresa de golpes virtuais

Nos dias atuais é comum que ocorram ataques virtuais em empresas desprotegidas, o que irá acarretar muitos prejuízos tanto para a gestão, quanto para os clientes e colaboradores. Por isso que hoje, nós vamos indicar como proteger a sua empresa de golpes virtuais.

Esses golpes têm sido alvo de grandes discussões entre as empresas, uma vez que pode causar vazamento de dados dos clientes, informações erradas sobre estoque, criação de compras não realizadas, o que causará danos à segurança da empresa e credibilidade.

Assim, precisam ser evitados a qualquer custo, e investimentos na área são fundamentais.

Como proteger a empresa de golpes virtuais?

Na sequência, vamos dar algumas opções que podem contribuir para a segurança da sua empresa. Confira a seguir e veja como implementar essas dicas e se proteger de golpes.

Invista na compra de um bom antivírus

Ter um bom antivírus instalado nos computadores da empresa, podem detectar qualquer ameaça, principalmente de programas mal-intencionados como vírus, worms, malwares e cavalos de troia. Estes programas tendem a danificar os programas instalados, fazendo com que a empresa perca dados essenciais para o seu funcionamento.

Além disso, é a primeira barreira para a entrada destes programas que também podem espelhar contas bancárias e de acesso da empresa.

Ofereça aos colaboradores, a conexão VPN

Ao utilizar a navegação anônima pela internet, dificulta para os hackers que façam a interceptação da navegação e utilizem as informações da empresa de forma equivocada. Afinal, este não é princípio de uma empresa idônea.

Assim, a interceptação dos dados fica mais difícil, uma vez que a conexão anônima não aparece nos rastreadores dos hackers.

Faça sempre a atualização dos softwares que utiliza na empresa

Sempre que você receber a informação de que há uma nova atualização para os softwares da empresa, faça a atualização. Afinal, ela serve para corrigir as falhas e as vulnerabilidades do programa.

Quanto maior a segurança, mais difícil é para que os hackers consigam invadir os sistemas e causar danos, muitas vezes, irreparáveis, o que inibe os golpes virtuais.

Todos os envolvidos na empresa devem seguir os padrões de segurança contra golpes virtuais

Para manter o ambiente seguro, é preciso que todos os envolvidos sigam à risca, os padrões de segurança na web. Principalmente:

Não clicar em links desconhecidos ou em e-mails duvidosos. Além disso, não abrir e-mails de spam;

Não utilizar os computadores da empresa para resolver problemas pessoais. Ou seja, não baixar boletos, extratos bancários, fotos ou vídeos, que podem conter vírus.

Na questão de segurança virtual, todo cuidado é pouco.

Utilizar somente softwares criptografados

Os softwares criptografados fazem a codificação dos dados de maneira que somente tem acesso pela pessoa que tem a chave.

Se houver um ataque cibernético, os hackers conseguirão visualizar os dados, mas não poderão fazer a sua interpretação. Assim, você protegerá a empresa de vazar informações confidenciais. E para a empresa, é só fazer um backup, e terá recuperado seus dados.

Mas não esqueça: mantenha a segurança dos dados de sua empresa sempre atualizados, pois os hackers, a cada dia, melhoram os métodos de ataque.

Como identificar golpes virtuais na empresa?

Saiba que quanto antes perceber o ataque, maiores são as possibilidades de reduzir os danos. Portanto, fique sempre atento a alguns comportamentos diferentes dos computadores como:

Computador lento: a lentidão do computador pode ocorrer por conta de programas de malware instalados e funcionando em segundo plano;

a lentidão do computador pode ocorrer por conta de programas de malware instalados e funcionando em segundo plano; Modificações estranhas na tela: pode ser tanto na tela inicial, quanto nas barras de navegação, nas extensões, e principalmente na exibição de anúncios que antes não ocorriam;

pode ser tanto na tela inicial, quanto nas barras de navegação, nas extensões, e principalmente na exibição de anúncios que antes não ocorriam; Aberturas exageradas de janelas de pop-ups: as pop-ups são janelas flutuantes que se abrem de forma exagerada na tela com anúncios de toda a parte;

as pop-ups são janelas flutuantes que se abrem de forma exagerada na tela com anúncios de toda a parte; Programas de manutenção desativados: o ataque virtual, normalmente começa a desativar os programas de antivírus e de manutenção, que são os que detectam o ataque.

Mesmo que você não perceba nenhum dos sinais acima, procure sempre prevenir os ataques, e assim, manter a segurança dos dados da empresa.

Não espere acontecer golpes virtuais para começar a se preocupar com a segurança. Portanto, evite danos maiores aos softwares com que trabalha diariamente.