Prova ‘Travessia Internacional Itaparica-Salvador’ acontece em dezembro; saiba detalhes

Uma das maiores e mais tradicionais provas de natação da Bahia volta a acontecer no próximo mês, com uma programação repleta de novidades.

É a “Travessia Internacional Itaparica-Salvador”, prova criada em 1955. Para quem não se lembra, ela foi chamada de “Travessia Mar-Grande Salvador” e “Travessia Baía de Todos os Santos”, mas mudou de nome durante a pandemia.

Neste ano, a competição contará com novas modalidades, como explica o atleta e realizador do evento, Beto Porciúncula.

“A travessia esse ano vem em um formato diferente. São 12 quilômetros de travessia na prova principal, com 30 atletas convidados e 180 atletas que participam do Campeonato Baiano de Maratonas Aquáticas. Fora isso, outra novidade é que teremos provas curtas no Porto da Barra, de 2km e 1km, além das provas infantis, de 300m e 400m”, explica.

Ainda segundo Beto Porciúncula, além dos competidores inscritos, a prova terá a participação de convidados ilustres.

“Esse ano temos Allan do Carmo, que já confirmou a presença. Inclusive, ele esse ano vai se despedir da maratona aquática enquanto atleta profissional e marcou a despedida dele na prova que o revelou, e já convidou alguns atletas. O pessoal da Federação Baiana de Desportos Aquáticos está incumbido de convidar os atletas, mas tem muita gente boa, gente de fora, uma delegação do Chile que vem para a prova da Copa Bahia de Águas Abertas, em Inema, e talvez fique para a travessia”, conta.

A Travessia Internacional Itaparica-Salvador acontece no dia 10 de dezembro, a partir das 7 da manhã. A largada será na praia da gameleira, em Itaparica, com chegada no Porto da Barra. As premiações em dinheiro na prova principal podem chegar a 10 mil reais.

