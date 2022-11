Próxima semana pode ter feriado prolongado

Neste mês de novembro haverá um novo feriado. Os brasileiros comemorarão a Proclamação da República no dia 15, próxima terça-feira. A boa notícia é que o dia de folga pode ser prolongado, isso porque, quando um feriado cai na terça-feira, muitas empresas e instituições acabam “enforcando” a segunda-feira.

Feriados em 2023

Sabemos que todo o ano as datas de feriados nacionais e pontos facultativos variam com relação ao dia da semana. Em alguns casos, a folga pode cair em um dia favorável, como nos famosos dias úteis (segunda a sexta/sábado). De acordo com o novo calendário, isso ocorrerá muitas vezes em 2023.

Feriados nacionais em 2023:

1º de janeiro – domingo: Confraternização Universal;

7 de abril – Sexta-Feira Santa: Paixão de Cristo;

21 de abril – sexta-feira: Tiradentes;

1º de maio – segunda-feira: Dia Mundial do Trabalho;

7 de setembro – quinta-feira: Independência do Brasil;

12 de outubro – quinta-feira: Nossa Senhora Aparecida;

2 de novembro – quinta-feira: Finados;

15 de novembro – quarta-feira: Proclamação da República;

25 de dezembro – segunda-feira: Natal.

Pontos facultativos em 2023:

20 de fevereiro – segunda-feira: Carnaval;

21 de fevereiro – terça-feira: Carnaval;

22 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas: Carnaval;

8 e 9 de junho – quinta e sexta: Corpus Christi;

28 de outubro – sábado: Dia do Servidor Público.

Feriados que podem ser prolongados em 2023

Os trabalhadores que gostam de feriados serão bastante beneficiados em 2023. Isso porque o próximo calendário prevê um total de 7 feriados que poderão ser prolongados, o que possibilita mais dias de folga.

Muitos cidadãos esperam ansiosamente pelas folgas do próximo ano. Além disso, a expectativa de folgas aumenta ainda mais pelo fato de que 2023 será marcado com o retorno oficial do Carnaval.

Portanto, para os brasileiros que gostam de emendar os dias de feriado, poderão fazer isso sete vezes no ano que vem, contando apenas com os feriados nacionais. Confira quais são os feriados que poderão ser prolongados em 2023: