Psirico faz show retrô com samba de roda no AFROPUNK Bahia

Foto: Divulgação

O repertório da banda Psirico para o AFROPUNK Bahia 2022 promete ser especial neste sábado (26), primeiro dia do festival. Comandado pelo cantor Márcio Victor, o grupo deve fazer um show retrô com samba de roda e convidados especiais. A apresentação está marcada para a madrugada de domingo (27).

O festival vai ser realizado no Parque de Exposições, em Salvador. Psirico é atração do palco Gira, onde também se apresentarão artistas como Emicida, Liniker, Black Pantera, Masego e Margareth Menezes, que convida a Didá.

O show do Psirico no palco do Afropunk terá a presença de 20 baianas, 30 percussionistas e a participação especial dos cantores Filipe Escandurras – com quem gravou a música “Vem Jogando Essa Raba”, O Kanalha, que está viralizando o feat “Toma Mamadeira” e da bailarina Lunna Montty na música “Crau”.

Além do repertório especial, Márcio Victor também promete abordar questões culturais, sociais, além da religiosidade através da dança e homenagens no espetáculo, que será dirigido pelo talentoso produtor cultural Gil Alves.

“Achei muito assertivo da parte do Afropunk investir na presença do pagodão, porque é o ritmo que representa o povo e o festival é protagonizado pela favela! Isso será refletido no meu show, como sempre foi na minha carreira”, elogia o vocalista do Psi.

