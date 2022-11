Público canta jingle de Lula e Ivete Sangalo reage: ‘Ô alívio’

Foto: Reprodução / Redes sociais

Ivete Sangalo, 50 anos, foi a última atração a se apresentar na Micareta Salvador na noite deste domingo (6). A artista foi ovacionada em vários momentos do show e reagiu com alegria quando o público entoou o jingle do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Olé, olé, olá, Lula, Lula”, cantou os foliões. “Graças a Deus. Ô alívio. Mudamos o curso, isso foi a melhor parte. A partir de agora a gente vai com consciência construir aquilo que a gente quer”, disse ela em cima do trio.

Público canta jingle de Lula em show de Ivete Sangalo e cantora reage: ‘Graças a Deus, ô alívio’

Vídeo: reprodução / Lucas Maciel pic.twitter.com/c5xjkTQSGv — iBahia (@iBahia) November 7, 2022

Ivete tem se posionado politicamente desde a sua apresentação no Rock In Rio. Ela não costumava falar sobre o assunto e por esse motivo ganhou o apelido de “isentona” nas redes sociais.

A cantora foi uma das atrações do Micareta Salvador. O evento está acontecendo na capital baiana desde a última sexta-feira (4). Claudia Leitte, Gloria Groove, Ludmilla, Alinne Rosa, Daniela Mercury, Babado Novo e outros artistas animaram o público que marcou presença na folia.

