Público comenta ansiedade e preparativos para AFROPUNK Bahia

Se tem um evento que tem agitado a galera jovem e envolvida no movimento negro de Salvador nos últimos dias é o AFROPUNK Bahia 2022. Marcado para este fim de semana, o evento promete reunir milhares de pessoas no Parque de Exposições. E a expectativa do público está a mil.

Além de ter o dobro de dias de festa, o festival terá duas vezes mais atrações e será realizado em um local ainda maior que na primeira edição, ocorrida no ano passado. As mudanças surpreenderam e agradaram a galera, que tem agitado as redes sociais do evento desde o início da divulgação.

Uma dessas pessoas animadas é o estudante de jornalismo Ian Reis, de 24 anos. Em entrevista ao iBahia, o jovem confessou que ficou um pouco apreensivo, mas está certo de um evento tão incrível quanto o da primeira edição, como descreve.

“Eu fiquei apreensivo com a mudança de local, pois ano passado foi à beira-mar, então já era um espetáculo por si só. Sei que pelo público maior desse ano, o lugar teve que ser mudado. Mas ainda assim estou confiante de que o festival vai conseguir deixar o ambiente bonito e com uma estrutura de ponta”, contou.

Certo de que vai ser uma experiência única, Ian contou que está animado e que até amigos de fora da Bahia devem se juntar a ele para curtir os shows. “Vai ser uma experiência única, diversos amigos de outros estados estão vindo, gente que nunca vi pessoalmente. Fora a galera daqui da Bahia e de Salvador, o AFROPUNK vai se tornar um dos pontos altos do ano”.

O sentimento é o mesmo para o professor Gilmar Figueiredo, de 24 anos. Com a expectativa altíssima para curtir o festival pela primeira vez, ele segue pensando na produção do look para curtir a festa da forma mais confortável possível.

“Estou surtando com minha roupa desde que comprei meus ingressos. Todo dia pensando numa ideia de look e todo dia rejeitando essa ideia. Um loop que precisa acabar até sexta-feira. No entanto, o que não pode faltar é conforto. Independente de como iremos, o importante é estar confortável”, destacou.

E não é por falta de procura. Gilmar revelou que tem “garimpado” por Salvador em busca da roupa certa, mas acredita que o movimento do público para o evento impulsionou as vendas e acabou ficando sem muitas opções.

“Ontem fui dar um rolê no Pelourinho e as lojas de africanidades já estão sem estoque. A galera está levando tudo! E os ateliês nem estão mais aceitando encomendas porque estão sobrecarregados de serviços”, disse.

A explicação disso tudo fica para quem conhece o evento. Looks muito bem elaborados são destaque e marca da versão internacional, e deram o que falar na última edição de Salvador. Neste ano, não deve ser diferente.

“Pelo que eu soube, a recepção do Centro de Convenções do ano passado tornou-se um Met Gala”, brincou Gilmar.

Mas, ainda mais importante que a roupa, são as atrações. Algumas delas se apresentam sozinhas e outras fazem parcerias, em shows montados especialmente para o festival. Artistas como Ludmilla, Baco Exu do Blues, Karol Conká e Margareth Menezes são alguns dos mais citados pelos fãs nas redes.

“Quero muito ver Karol Conká e Attooxxá, Larissa Luz com Mart’nália e Nelson Rufino e Margareth com Banda Didá. Esses encontros vão ser únicos, curadoria que só o AFROPUNK poderia pensar. Também tô super animado por Paulilo, nossa multi-artista soteropolitana que finalmente foi convidada pra levar a experiência do Paulilo Paredão para um festival”, pontuou Ian.

O AFROPUNK acontece no sábado (26) e no domingo (27). Os ingressos para a festa seguem à venda na internet, no Sympla. Os preços atuais variam entre R$ 90 e R$ 180 para a arena, e R$ 225 a R$ 450 para o loung. Confira a programação abaixo

Programação

Sábado (26)

Masego

Aurea Semiseria

Baile Favellê

Black Pantera

Dj Tamy

Emicida

Liniker

Margareth Menezes convida Didá

Nic Dias

Paulilo Paredão

Psirico

Vj Gabiru

Yan cloud

Domingo (27)

Ludmilla

A Dama convida MC Carol

Attooxxá e Karol Conká

Aurea Semiseria

Baco Exu do Blues

Dawer X Damper

Dj Tamy

Mart’nália e Larissa Luz convidam Nelson Rufino

Ministereo Público

N.I.N.A

Rayssa Dias

Vj Gabiru

Young Piva

