Público pede saída de Bia Miranda após tapa em peoa

Campeão por W.O.? Após a expulsão de Tiago Ramos e de Shay, o público que acompanha ‘A Fazenda’ quer uma nova saída da casa por agressão física, a de Bia Miranda, neta de Gretchen.

O nome da peoa, que é a fazendeira da semana, ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais na madrugada desta sexta (25), após a jovem dar um tapa em Pétalla Barreiros.

Na ocasião, as amigas estavam juntas sentadas na área externa da sede, perto da piscina, quando a empresária resolveu brincar com a neta de Gretche e deu um susto na peoa. Pétala não esperava que a reação de Bia fosse dar um tapa.

Apesar das duas terem levado a situação como uma brincadeira, a web interpretou como agressão e pediu pela expulsão da participante do jogo.

Esta não é a primeira vez que Bia se envolve em uma polêmica de agressão. No começo do jogo, a peoa deu uma peitada em Thomaz Costa, que chegou a reclamar com a produção, mas nada aconteceu.

A segunda vez que a neta de Gretchen criou polêmica foi após ter confessado que tinha batido a porta na cara de Shayan Haghbin, porém, a emissora afrmou que Bia estava mentindo porque a agressão não foi gravada.

Até o momento não houve um pronunciamento da emissora falando sobre o episódio.

