PUC-Campinas divulga locais de prova do Vestibular 2023

A Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) liberou na tarde desta terça-feira, dia 1º de novembro, o Cartão de Confirmação de Inscrição com os locais de aplicação das provas do Vestibular 2023.

Desse modo, os candidatos já podem acessar o cartão no site da universidade, mediante realização de login com os dados utilizados para a inscrição.

Provas

De acordo com o edital do Vestibular 2023, as provas estão marcadas para os dias 4 e 5 de novembro. As provas serão realizadas na cidade de Campina (SP), em locais indicados no Cartão de Confirmação de Inscrição.

4 de novembro (sexta-feira)

Prova geral e a Prova específica de Medicina: das 13h às 18h.

Prova específica de Arquitetura e Urbanismo: das 13h às 17h.

5 de novembro (sábado)

No dia 5 de novembro, a aplicação das provas será para os candidatos de todos os cursos de graduação ofertados pela PUC-Campinas, exceto Medicina, que conta com aplicação de provas específicas.

Conforme o Manual do Candidato, as questões das provas envolverão conteúdos pertinentes às seguintes disciplinas do Ensino Médio: Biologia, Química, Matemática e Raciocínio Lógico, Física, História, Geografia, Língua Portuguesa e Redação, Literatura Brasileira e Língua Inglesa.

Vagas e resultados

A oferta total da PUC-Campinas é de 5.450 vagas em cursos de graduação de diversas áreas para ingresso no ano letivo de 2023.

Segundo o cronograma, a publicação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 22 de novembro para os demais cursos, enquanto a lista de aprovados para o curso de Medicina está prevista para 15 de dezembro.

Acesse o Manual do Candidato para mais informações.

