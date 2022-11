PUC Minas encerra período de inscrição do Vestibular 2023 via Enem

Os interessados em participar do Vestibular 2023 da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) através da modalidade de seleção com o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) têm até amanhã, dia 15 de novembro, para realizar a inscrição.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas por meio do site da PUC Minas, até as 23h59 dessa terça-feira. Para efetivar o cadastro, os estudantes deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 35,00.

O edital indica ainda que o candidato pode concorrer com as notas das edições do Enem ocorridas entre 2012 e 2021.

A divulgação do resultado está prevista para dezembro deste ano, com matrícula dos aprovados em 1ª chamada nos dias 1º e 2 de dezembro, das 8h às 19h. As matrículas da 2ª chamada serão recebidas no dia 6 de dezembro, enquanto as os convocados em 3ª chamada deverão se matricular em 9 de dezembro.

De acordo com a PUC Minas são exigidos para a matrícula os seguintes documentos:

certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original), nos termos da legislação vigente;

comprovante de recolhimento da 1ª parcela da semestralidade, feito em agência bancária a ser indicada por ocasião da matrícula;

documento comprobatório de estar em dia com as obrigações militares (original);

documento comprobatório de estar em dia com as obrigações eleitorais (original);

carteira de identidade ou documento equivalente, expedido por repartição oficial (original), do candidato e do responsável financeiro;

CPF do candidato e do responsável financeiro (original);

certidão de nascimento ou de casamento (original).

Vestibular tradicional

A PUC Minas realizou também o vestibular tradicional, com a aplicação de provas presenciais no dia 5 de novembro, das 13h às 17h.

A avaliação dos candidatos ao curso de Medicina contou com uma redação e com 50 questões objetivas, enquanto os candidatos aos demais cursos responderam uma prova composta por redação e 40 questões objetivas sobre assuntos do Ensino Médio.

A oferta da PUC Minas é de 110 vagas para o curso de Medicina e outras 818 vagas para os demais cursos: Relações Internacionais, Psicologia, Odontologia, Direito (Campus Coração Eucarístico) e Direito (Campus Praça da Liberdade). As vagas estão distribuídas pelos campi de Betim, Contagem e Poços de Caldas.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado do Vestibular 2023 está prevista para o dia 1º de dezembro.

