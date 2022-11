PUC Minas realiza hoje (5) provas do Vestibular 2023

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) realiza neste sábado, dia 5 de novembro, a aplicação das provas referentes à modalidade tradicional do Vestibular 2023. Os candidatos podem consultar os locais de aplicação das provas no site da instituição.

De acordo com o edital, a aplicação será no período da tarde, das 13h às 17h. Os candidatos chegar aos locais de prova com antecedência do horário de início da aplicação e deverão levar documento oficial de identificação com foto.

As provas serão constituídas por questões sobre assuntos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio, com a seguinte composição:

Avaliação dos candidatos ao curso de Medicina: Prova de redação em Língua Portuguesa e Prova Objetiva com 50 questões;

Avaliação para os Demais Cursos: Prova de redação em Língua Portuguesa e Prova Objetiva com 40 questões.

Conforme o edital, a Prova Objetiva será composta por questões de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Física, Matemática, Biologia, Química, História e Geografia.

Vagas e resultados

A PUC Minas está ofertando 110 vagas para o curso de Medicina e outras 818 vagas para os demais cursos de graduação. Há oportunidades para os cursos de Relações Internacionais, Psicologia, Odontologia, Direito (Campus Coração Eucarístico) e Direito (Campus Praça da Liberdade). As vagas estão distribuídas pelos campi de Betim, Contagem e Poços de Caldas.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado do Vestibular 2023 e das orientações para as matrículas está prevista para o dia 1º de dezembro.

Seleção via Enem

Além da seleção via provas presenciais, o Vestibular 2023 conta também a seleção via aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Para essa modalidade, as inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de novembro.

Os interessados poderão se inscrever com as notas das edições aceitas pela universidade. Conforme o edital, a PUC Minas vai aceitar as edições do exame ocorridas entre 2012 e 2021.

