PUCPR aplica provas do Vestibular 2023 na tarde deste domingo (6)

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) realiza na tarde deste domingo, dia 6 de novembro, as provas do Vestibular 2023. A aplicação do exame terá duração de quatro horas e está marcada para começar às 13h e terminar às 18h (horário de Brasília).

Conforme o edital, os locais de prova serão em Londrina e Curitiba. Os candidatos podem consultar os locais de prova e o ensalamento por meio do site da universidade.

De acordo com as orientações da PUCPR, os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto. Para realização da prova, a universidade permitirá somente o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha.

A prova do vestibular tradicional será composta por uma proposta de redação dissertativa-argumentativa e por 40 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas do Ensino Médio: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Biologia, Química, Matemática, Física, História, Geografia, Filosofia e Língua Estrangeira.

Já as provas do vestibular de Medicina contarão com 60 questões objetivas, além da proposta de redação. Para responder a essa prova, os candidatos terão cinco horas. A oferta da PUCPR é de 280 vagas para o curso de Medicina para as unidades de Curitiba e Londrina.

Resultados

Ainda de acordo com o edital, os gabaritos preliminares das provas objetivas também serão liberados neste domingo (6), após a aplicação de todas as avaliações. Os interessados poderão interpor recursos até amanhã, dia 7 de novembro.

Segundo o cronograma, a divulgação dos candidatos aprovados na 1ª chamada para os demais cursos está marcada para o dia 22 de novembro. A universidade ainda não informou o período de matrícula para os convocados.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp e UFSCar abrem o período de inscrição para o Vestibular Indígena 2023; saiba mais.