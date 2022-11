PUCPR publica resultado final do Vestibular 2023

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) já publicou o resultado final do Vestibular 2023 para ingresso em seus cursos de graduação. Desse modo, os participantes já podem consultar as listas de aprovados em 1ª chamada por meio do site da universidade.

O resultado da seleção do curso de Medicina também já está disponível. Para conferir se foi aprovado, o candidato deverá inserir o número de CPF nesta página. Os candidatos aprovados deverão apresentar todos os documentos solicitados para realizar o registro acadêmico.

Como foi o Vestibular?

A PUCPR aplicou as provas do Vestibular 2023 no dia 6 de novembro, no período das 13h às 18h (horário de Brasília). Conforme o edital, os locais de prova foram em Londrina e Curitiba.

A prova do vestibular tradicional foi constituída por uma proposta de redação dissertativa-argumentativa e por 40 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas do Ensino Médio: Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Biologia, Química, Matemática, Física, História, Geografia, Filosofia e Língua Estrangeira.

Já as provas do vestibular de Medicina contarão com 60 questões objetivas, além da proposta de redação. Para responder a essa prova, os candidatos terão cinco horas. A oferta da PUCPR é de 280 vagas para o curso de Medicina para as unidades de Curitiba e Londrina.

A universidade publicou os gabaritos preliminares das provas objetivas também no domingo, dia 6 de novembro, logo após a aplicação de todas as avaliações. Os interessados puderam interpor recursos até o dia 7 seguinte.

Acesse o site da PUCPR para mais informações.

