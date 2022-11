Você utiliza sistemas de gestão integrada em sua empresa? Sabe quais são os benefícios de sua utilização? É importante conhecer as principais tendências de ERP para 2023. Confira a seguir as informações.

O que significa ERP?

ERP é uma sigla que vêm da língua inglesa e significa Enterprise Rosource Planning, que traduzindo para a língua portuguesa representa, Planejamento de Recursos Empresariais. Também chamado de sistema de gestão integrado.

Assim, o ERP é um sistema de gestão que reúne todas as informações sobre a empresa e dá uma ideia centralizada de todos os processos. Isso contribui para uma melhor tomada de decisão pelos gestores.

Quais as principais tendências de ERP para 2023?

Qualquer empreendedor precisa estar sempre atualizado na melhor maneira de conduzir o seu negócio. Sendo assim, apresentamos na sequência, as principais tendências de ERP para 2023.

IoT

Sigla inglesa que significa “Internet of Things”, ou seja, internet das coisas. Representa a conexão dos dados a partir de diversos tipos de dispositivos e sistemas, que tenham acesso à internet. Alguns exemplos de dispositivos: smartphones, relógios digitais, veículos, rádios, entre muitos outros.

A IoT está trazendo para as empresas uma nova visão sobre a automação dos processos bem como analisando os dados. Implantando a IoT na empresa, é possível ter as seguintes vantagens:

Aperfeiçoar a experiência com os clientes;

Entender como os clientes utilizam seus produtos, e assim, suprir as suas necessidades;

Redução de custos operacionais e de tempo de inatividade;

Aumento de produtividade: a automação dos processos pode dar mais agilidade e aumentar a produtividade, além de gerara a redução de erros humanos;

Automatiza o controle dos estoques, e desta forma, maximiza o trabalho dos colaboradores em outras áreas de atuação.

IA (Inteligência Artificial)

A IA se utiliza de algoritmos, redes neurais artificiais e procura simular situações de inteligência, semelhantes à humana. Assim, criam a sua própria aprendizagem, realizam atividades de forma autônoma e tomam decisões efetivas a partir dos dados digitais encontrados.

O futuro é agora, e as mudanças acontecem em grande velocidade. Portanto, o empreendedor precisa estar atento. Veja as principais vantagens de utilizar a IA, uma das tendências de ERP para 2023, em sua empresa:

Ampliação da segurança, a partir da possibilidade de detectar ataques virtuais de maneira muito rápida. Além disso, a segurança interna da empresa é eficiente, pois é realizada a partir do reconhecimento facial;

Funcionam como assistentes virtuais, reconhecendo tarefas a partir da voz, executando comandos e percebendo as necessidades que precisa atender, como: marcar reuniões, organizar agenda e realizar pesquisas;

Favorece a integração das equipes de trabalho, facilitando a troca de informações entre os setores da empresa. Assim, possibilita o acompanhamento de todo o processo produtivo.

Uso da computação em nuvem

O ERP que utiliza a computação em nuvem usa a tecnologia Cloud Computing, o que facilita o armazenamento dos dados. A computação em nuvem se utiliza da integração de realização de funções que são necessárias, que são:

Aplicação: informações para serrem utilizadas pela empresa;

Banco de dados: que armazenam as informações;

Framework: possibilita a personalização das bases de dados e a customização das ferramentas.

Big data, uma das tendências de ERP

É um lugar que faz o suporte das informações da empresa no decorrer dos anos, disponibilizando sempre que necessário com facilidade e eficiência. Veja as vantagens de se optar pelo sistema Big Data:

Possibilita à empresa a tomada de decisões a partir de dados verídicos, com muita rapidez. Evidencia os pontos fortes e fracos da empresa, além de identificar erros, para que sejam sanados e não repetidos;

Protege os dados, acompanhando e monitorando todo o fluxo de informações;

Identifica a partir das compras anteriores, o perfil dos clientes, seus comportamentos e interesses. Além disso, busca na rede de internet, dados confiáveis para alimentar o seu banco de dados a respeito dos clientes, podendo inclusive, realizar previsões de consumo e contribuir para a definição de estratégias de marketing.

A tecnologia realmente está a favor de todas as pessoas, comandando empresas, definindo comportamentos de compra, fazendo a segurança dos dados confidenciais, e ajudando em todos os setores da empresa.

Fique antenado nas novas tendências de ERP, e deixe a sua empresa mais competitiva diante da concorrência.